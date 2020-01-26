Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году его призвали на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. В 1960 году подал документы в Ленинградский театральный института и после выпустился с красным дипломом.