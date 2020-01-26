Художественный руководитель и основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант скончался в ночь на воскресенье, 26 января, пишет комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни скончался Исаак Романович Штокбант… Уход Исаака Романовича Штокбанта – невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев», – говорится в сообщении ведомства.
«Профессор Российского государственного института сценических искусств, народный артист России, чьё имя занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, Исаак Романович – знаковая фигура современной культуры России», – добавляет комитет по культуре.
Уже известно, что траурная церемония пройдёт 29 января в 10:00 на Большой сцене театра «Буфф». Похороны Исаака Штокбанта состоятся на кладбище Памяти жертв.
Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера. В 1944 году его призвали на фронт, а в мае 1945 года в Вене командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков 21-й Пермской Краснознаменной дивизии. В 1960 году подал документы в Ленинградский театральный института и после выпустился с красным дипломом.
Штокбант работал в Красноярском ТЮЗе, московском театре имени Гоголя, Русском драматическом театре в Карелии. В В 1978 году Штокбант принял курс артистов эстрадного искусства, с помощью их он в 1983 году создал Ленинградский театр «Буфф», где и стал художественным руководителем и главным режиссёром.
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