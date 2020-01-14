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На Новой сцене Александринского театра пройдут гастроли независимой театральной компании Виктора Рыжакова «Июльансамбль»

В январе 2020 года на Новой сцене Александринского театра пройдут первые петербургские гастроли независимой театральной компании под руководством режиссера Виктора Рыжакова «Июльансамбль».

  • Фотографии предоставлены организаторами гастролей

В рамках петербургских гастролей «Июльансамбля» покажут четыре спектакля — дебютную работу театра в статусе профессионального «Современный концерт», осовремененную классику в постановке «По-Чехову. Три сестры», спектакль «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз», а также перформативное действие «Питер Пэн. Фантомные вибрации», с которым команда впервые вышла на территорию неконвенционального театра. 

Театральная компания «Июльансамбль» была создана выпускниками курса Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ. Основной состав труппы — выпускники 2016 года Степан Азарян, Роман Васильев, Артём Дубра, Алексей Ермошкин, Алексей Каманин, Сергей Новосад, Ирина Обручкова, Варвара Феофанова, Сергей Шадрин, Варвара Шмыкова, Никита Юськов. А за почти четырехлетний студийный путь выросло новое поколение актеров — и в спектаклях молодого театра участвуют нынешние студенты. 

В разное время с «Июльансамблем» работали Аттила Виднянский, Олег Глушков, Татьяна Бурель, Саша Денисова, Семен Александровский, Татьяна Гордеева, Андрей Родионов и Катерина Троепольская, Роман Феодори и Александр Андрияшкин и другие. 

Петербургские гастроли театральной компании «Июльансамбль» пройдут на Новой сцене Александринского театра с 21 по 24 января 2020 года. Подробности можно посмотреть здесь.

 

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Дарья Гладких,
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