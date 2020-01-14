В январе 2020 года на Новой сцене Александринского театра пройдут первые петербургские гастроли независимой театральной компании под руководством режиссера Виктора Рыжакова «Июльансамбль».
На Новой сцене Александринского театра пройдут гастроли независимой театральной компании Виктора Рыжакова «Июльансамбль»
В рамках петербургских гастролей «Июльансамбля» покажут четыре спектакля — дебютную работу театра в статусе профессионального «Современный концерт», осовремененную классику в постановке «По-Чехову. Три сестры», спектакль «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз», а также перформативное действие «Питер Пэн. Фантомные вибрации», с которым команда впервые вышла на территорию неконвенционального театра.
Театральная компания «Июльансамбль» была создана выпускниками курса Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ. Основной состав труппы — выпускники 2016 года Степан Азарян, Роман Васильев, Артём Дубра, Алексей Ермошкин, Алексей Каманин, Сергей Новосад, Ирина Обручкова, Варвара Феофанова, Сергей Шадрин, Варвара Шмыкова, Никита Юськов. А за почти четырехлетний студийный путь выросло новое поколение актеров — и в спектаклях молодого театра участвуют нынешние студенты.
В разное время с «Июльансамблем» работали Аттила Виднянский, Олег Глушков, Татьяна Бурель, Саша Денисова, Семен Александровский, Татьяна Гордеева, Андрей Родионов и Катерина Троепольская, Роман Феодори и Александр Андрияшкин и другие.
Петербургские гастроли театральной компании «Июльансамбль» пройдут на Новой сцене Александринского театра с 21 по 24 января 2020 года. Подробности можно посмотреть здесь.
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