Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

На 86-ом году жизни не стало Галины Волчек, об этом сообщила пресс-служба «Современника». 23-его декабря народную артистку СССР госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими. Позднее СМИ распространили информацию о том, что Волчек впала в кому, но в театре информацию не подтвердили и заверили, что состояние не изменилось. Сегодня днем пресс-секретарь театра Елена Волкова сообщила РБК, что информации об ухудшении состояния здоровья нет, и выразила надежду, что Галина Борисовна скоро поправится. Однако позднее в театре подтвердили, что знаменитого режиссера не стало.