На 86-ом году жизни не стало Галины Волчек, об этом сообщила пресс-служба «Современника». 23-его декабря народную артистку СССР госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими. Позднее СМИ распространили информацию о том, что Волчек впала в кому, но в театре информацию не подтвердили и заверили, что состояние не изменилось. Сегодня днем пресс-секретарь театра Елена Волкова сообщила РБК, что информации об ухудшении состояния здоровья нет, и выразила надежду, что Галина Борисовна скоро поправится. Однако позднее в театре подтвердили, что знаменитого режиссера не стало.
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
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Сегодня, 26 декабря 2019 года, скончалась Галина Борисовна Волчек — художественный руководитель Московского театра «Современник», народная артистка России. Галина Волчек была одним из основателей театра, возглавляла его с 1972 года. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.
Галина Волчек вместе с Олегом Табаковым была одним из основателей «Современника» в 1956 году, а затем стала его художественным руководителем. За время работы в театре поставила несколько десятков спектаклей, среди которых «Вишневый сад» и «Три сестры» Чехова, «Пигмалион» Бернарда Шоу и многие другие. Галина Борисовна получила звание Народной артистки СССР, была членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника». Приняла участие в съемках многих фильмов и была награждена премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
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