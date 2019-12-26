Весь год — театр: Виктор Вилисов об итогах Года театра в России

Весной этого года Театр на Таганке досрочно закрыл театральную лабораторию «Смещение», которую я придумал и курировал. Это произошло из-за перформанса «Театра. На вынос» с плакатом «Против системы Станиславского» на Красной площади. За несколько дней до выхода этого текста тот же «Театр. На вынос» сжег ящик с деньгами в пластиковом камине старого корпуса РГИСИ, и по реакции эвакуированных студентов, начавших написывать, что это не искусство, а хайп, потому что в этом нет ни красоты, ни идеи, мне стало в очередной раз ясно, что российское театральное образование — это по-прежнему огромная куча навоза посреди заброшенного села.

Под конец года в редких телеграм-каналах и фейсбуках поднимаются робкие разговоры про новую этику и репутацию в театральной среде. Просыпаются люди, которые еще пару лет назад, когда автора этого текста лишали аккредитации на фестивале «Территория», предпочитали молчать, потому что «лучше не выносить сор из избы и не защищать коллег в несправедливых конфликтах».Есть радужные надежды, что к 2035 году в российском театре кидать людей и быть непрозрачными институциями перестанет быть нормой; пока мы идем к этому, можно сыграть в театральное бинго и угадать, кому дадут следующие «Золотые маски». Эта премия еще мощнее укрепилась в этом году: тот, кто в ноябре написала пост о том, какая это неподвижная и монструозная институция, в декабре оказывается в ее жюри. Дикий русский капитализм предлагает дружить всем, если они согласны.