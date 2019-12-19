Кто такой Цацики и почему спектакль о нем – лучшее развлечение для детей от шести лет и до бесконечности

Публика делится на две группы: родители и разновозрастные дети (от 6+ как того требует афиша). Первые смотрят на происходящее с нежностью и ностальгией: счастливый повод вспомнить как, скажем, «строили» палатку из стола и шерстяного одеяла. Вторые – с восторгом и удивлением («а что, так можно было!?»). Еще бы! Ведь транспортир здесь легко превращается в телефонную трубку, а тетрадный лист в галстук или вату для носа.

В новом спектакле найденный прием продолжили развивать, а к дуэту Софьи Андреевой и Станислава Демина-Левиймана присоединился Артем Лисич. Все роли, а их, надо сказать, по-прежнему немало, распределены между тремя артистами. Каждый персонаж обозначается через какой-либо объект (полотенце, маска с трубкой для подводного плавания, курительная трубка) или предмет одежды (шляпка-зонтик, бандана). Например, чтобы показать езду на мотоцикле нужно всего лишь два надувных круга и издавать громкий рык, словно заводится мотор. Цациковой канадской кузиной Элен артистка Андреева оборачивается, всего лишь надев на голову разноцветную шляпку-зонтик и заговорив с акцентом. А если выдавить на шлепанец сгущенку, получится бутерброд с вареньем. Мера театральной условности здесь предельная и публика с радостью ее принимает.