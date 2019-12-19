В театре «Суббота» показали продолжение спектакля про Цацика – скандинавского мальчика с необычным именем. Оригинал про его школьные будни был в лонг-листе «Золотой маски», номинантом премии «Прорыв» и триумфатором румынского фестиваля FRIST. Критик Наталья Эфендиева посмотрела «Цацики и его семья» и рассказывает, почему фантазийный спектакль с предельной театральной условностью понравится и детям, и взрослым.
Кто такой Цацики и почему спектакль о нем – лучшее развлечение для детей от шести лет и до бесконечности
В театре «Суббота» сыграли премьеру «Цацики и его семья» – сиквел истории про шведского мальчика с удивительным для скандинавских широт именем. Тайну его происхождения раскрыли в первой части «Цацики идет в школу», а теперь главный герой (Станислав Демин-Левийман) и неугомонная Мамаша (Софья Андреева) отправляются в Грецию – знакомиться с цациковым отцом.
В «Цацики идет в школу» декорация состояла из обычного стола, за которым сидели актеры, и портфеля гипертрофированных размеров, размещенного за их спинами, и выразительно намекавшего на будущее героя. Все внимание сосредотачивалось на исполнителях и их виртуозной игре с предметами, будоража и раскачивая зрительское воображение.
Публика делится на две группы: родители и разновозрастные дети (от 6+ как того требует афиша). Первые смотрят на происходящее с нежностью и ностальгией: счастливый повод вспомнить как, скажем, «строили» палатку из стола и шерстяного одеяла. Вторые – с восторгом и удивлением («а что, так можно было!?»). Еще бы! Ведь транспортир здесь легко превращается в телефонную трубку, а тетрадный лист в галстук или вату для носа.
В новом спектакле найденный прием продолжили развивать, а к дуэту Софьи Андреевой и Станислава Демина-Левиймана присоединился Артем Лисич. Все роли, а их, надо сказать, по-прежнему немало, распределены между тремя артистами. Каждый персонаж обозначается через какой-либо объект (полотенце, маска с трубкой для подводного плавания, курительная трубка) или предмет одежды (шляпка-зонтик, бандана). Например, чтобы показать езду на мотоцикле нужно всего лишь два надувных круга и издавать громкий рык, словно заводится мотор. Цациковой канадской кузиной Элен артистка Андреева оборачивается, всего лишь надев на голову разноцветную шляпку-зонтик и заговорив с акцентом. А если выдавить на шлепанец сгущенку, получится бутерброд с вареньем. Мера театральной условности здесь предельная и публика с радостью ее принимает.
Вся декорация сиквела представляет собой небольшое спортивное сооружение с веревочной лестницей, гимнастическими кольцами и баскетбольной корзиной. Волею режиссера Юлии Каландарашвили, художника Марии Смирновой-Несвицкой и актеров эта конструкция будет превращаться в дом отца – ловца каракатиц, школьный класс, квартиру, где живут Цацики, Мамаша и Йоран, берег моря. Игра здесь настолько зажигательна и азартна, что невозможно ею не проникнуться. А уж феерический рэп, который задорно читает артистическое трио ближе к финалу, способен растопить сердце даже самого закостенелого скептика.
Если в первом «Цацики» откровенно говорили о школьной травле и как ее преодолевать, то во втором речь заходит о способности принять неизбежное – например, расставание с тем, кого любишь. Но с героем, придуманным шведской писательницей Мони Нильсен-Брэнстрем, разлучаться пока не хочется. Тем более, что в «цациковой» серии есть еще целых четыре книги, пока неосвоенные театром и режиссером Юлией Каландаршвили.
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