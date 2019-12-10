Пиотровский, Фабр и Могучий примут участие в интеллектуальном марафоне о Фанерном театре в БДТ

Дискуссия начнется с обсуждения Фанерного театра — концептуального архитектурного объекта, созданного к 100-летию БДТ художником Александром Шишкиным-Хокусаем, худруком театра Андреем Могучим и архитектором Андреем Вороновым. Авторы проекта обсудят современное искусство, современный театр и сам Фанерный — как он играет с пространством, выходит за границы «здравого смысла» и служит театром внутри театра со своей сценической площадкой и зрительным залом на 30 мест.

После небольшого перерыва в рамках дискуссии обсудят архитектуру и сакральность, а после — мифотворчество в театре и искусстве. Среди участников интеллектуального марафона — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, искусствовед и руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков, куратор архитектурной программы Эрмитажа Ксения Малич, искусствовед Глеб Ершов, художники Ирина Корина и Александр Шишкин-Хокусай, художественный руководитель БДТ Андрей Могучий и художник Ян Фабр.

Интеллектуальный марафон «Фанерный театр. Искусство, нарушающее границы» пройдет 13 декабря на Основной сцене БДТ. Начало в 20:40. Вход свободный по предварительной регистрации.