8 декабря, в день 85-летия народной артистки СССР Алисы Бруновны Фрейндлих, в Большом драматическом театре имени Товстоногова открылась интерактивная выставка, посвященная жизни и творчеству актрисы. Экспозиция «Мир Алисы» придумана молодыми художниками из «Группы 10» — настоящее путешествие по страницам биографии Алисы Бруновны, между которыми разворачивается история жизни, привычек, привязанностей, страхов и переживаний великой актрисы. «Собака.ru» показывает, как выглядит выставка.
Фоторепортаж: как выглядит интерактивная выставка к 85-летию Алисы Фрейндлих в БДТ
Внутри «Мира Алисы» можно встретить буфет, платяной и книжный шкафы, рояль, большой стол для чаепития — все это разные уголки воображаемой квартиры, в которой росла, взрослела, набирала силу и мастерство, в которой актриса живет и по сей день. Взаимодействуя с предметами, зритель слышит голос Алисы Фрейндлих, который рассказывает истории о событиях ее жизни и близких людях.
«Образ квартиры в целом должен собраться в сознании зрителя. У каждого он, разумеется, будет свой. Нашей задачей было подарить вам встречу с любимой актрисой в нестандартном формате. Приблизить ыас к ее миру, не пересекая границ ее личного пространства, а давая пищу фантазии и воображению, играя с реальным фактами и подлинными образами из творческой жизни и судьбы Актрисы по имени Фрейндлих», — говорят авторы экспозиции.
Напомним, в мае 2019 года имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появились на «Аллее звезд» в Петербурге. Церемония была приурочена ко вручению Премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства — ее лауреатами актеры стали в 1996 и 1995 году соответственно.
В апреле режиссер и драматург Иван Вырыпаев представил на основной сцене БДТ премьеру спектакля «Волнение». Пьесу он написал специально для Алисы Бруновны Фрейндлих, которая в этом году отмечает 35-летие службы в театре. Она играет главную героиню — американскую писательницу польского происхождения Ульи Рихте. А в сентябре первой премьерой 102-го сезона БДТ стал спектакль «Палачи» в постановке Николая Пинигина по пьесе Мартина МакДонаха, главную роль в которой исполнил народный артист СССР Олег Басилашвили.
Ранее Олег Басилашвили выпустил новую книгу «Палата №26. Больничная история». Презентация состоялась в рамках XIV Международного книжного салона, который в эти дни проходит в Петербурге. А Алиса Фрейндлих стала прабабушкой! У единственной внучки актрисы, Анны Тарасовой, и ее мужа Алекся Мышинского родился первенец.
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