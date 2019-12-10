Фоторепортаж: как выглядит интерактивная выставка к 85-летию Алисы Фрейндлих в БДТ

Внутри «Мира Алисы» можно встретить буфет, платяной и книжный шкафы, рояль, большой стол для чаепития — все это разные уголки воображаемой квартиры, в которой росла, взрослела, набирала силу и мастерство, в которой актриса живет и по сей день. Взаимодействуя с предметами, зритель слышит голос Алисы Фрейндлих, который рассказывает истории о событиях ее жизни и близких людях.

«Образ квартиры в целом должен собраться в сознании зрителя. У каждого он, разумеется, будет свой. Нашей задачей было подарить вам встречу с любимой актрисой в нестандартном формате. Приблизить ыас к ее миру, не пересекая границ ее личного пространства, а давая пищу фантазии и воображению, играя с реальным фактами и подлинными образами из творческой жизни и судьбы Актрисы по имени Фрейндлих», — говорят авторы экспозиции.