В БДТ открылась интерактивная выставка к 85-летию Алисы Фрейндлих

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий рассказал, что при создании этой выставки они вдохновлялись самой Алисой Фрейндлих. «Мы долго обсуждали, придумывали эту выставку, но вот появился окончательный вариант, и сегодня мы подарим эту выставку Алисе», – поделился он с журналистами.