В воскресенье, 8 декабря, в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова открылась выставка, посвященная юбилею Алисы Фрейндлих. Сегодня народная артистка празднует 85-летие. Об этом сообщает ТАСС.
В БДТ открылась интерактивная выставка к 85-летию Алисы Фрейндлих
Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий рассказал, что при создании этой выставки они вдохновлялись самой Алисой Фрейндлих. «Мы долго обсуждали, придумывали эту выставку, но вот появился окончательный вариант, и сегодня мы подарим эту выставку Алисе», – поделился он с журналистами.
Авторы выставки – творческое объединение «Группа 10». Сама экспозиция состоит из фотографий и многочисленных предметов интерьера– шкафов, стульев, зеркал, которые сопровождаются призывами «Открой меня» «Посмотри в меня», «Дерни за меня». Выполняя эти действия, посетитель слышит голос Алисы Фрейндлих, который рассказывает истории о событиях ее жизни и близких людях.
Выставка о Фрейндлих будет доступна всем посетителям спектаклей БДТ и будет работать до конца января 2020 года.
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