Абьюз, девочки-куклы и моральный выбор зрителей: Каким получился иммерсивный спектакль «Игрушки» компании SIGNA?

Иммерсивными спектаклями в Москве, Петербурге, да и в других крупных российских городах, уже мало кого можно удивить. Речь, разумеется, о тех, кто, следит за актуальным театральным процессом. Но компания SIGNA должна была продемонстрировать совершенно иной уровень этого вида театра. И это случилось. Подготовка началась еще в октябре – проводили отбор исполнителей, собирали реквизит, сюжет держался в строжайшем секрете. После первых показов (он идет с 27 ноября) ясности больше не стало. Уже посмотревшие «Игрушки» делали загадочные лица и писали посты в соцсетях с туманными полунамеками. Что еще сильнее интриговало.

Для первого российского проекта Сигна Кестлер выбрала не старинный особняк в центре города, а один из неработающих цехов Завода слоистых пластиков – где раньше были вентиляционные шахты. Фантазией Сигны их превратили в «дома». В каждом – скудная, даже нищенская обстановка (видавшие виды диван или кровать, тумбочка, пара стульев, на стене – дешевые коврики) и минимум кухонных предметов (чашки, миски, ложки, электроплитка). Еще есть телевизоры, по которым крутят «Лебединое озеро», видеоуроки по плетению кос и транслируют местный реслинг. Тоскливые бетонные заводские интерьеры наилучшим образом отвечают антиутопической идее «Игрушек». Как и экстерьер постиндустриальной территории Музея стрит-арта. Добираться до которого – отдельное иммерсивное испытание.