Как говорит Эйфман, конфликт между ним и Александринкой начался после того, как руководство театра отказало хореографу в постановке трех спектаклей, недостающих до «выполнения госзадания». Кроме того, Эйфман не понимает, почему его труппа «сочла площадку своей полной вотчиной», о чем говорится в открытом письме артистов — он отмечает, что Александринский театр сдают и другим музыкальным и балетным коллективам.

«Где наша экспансия? Я вижу, что этот театр сдается 40 процентов времени, и мы хотим по традиции получить там свои 20 спектаклей. За деньги! […] За что я борюсь? За право показывать спектакли родном городе! Продолжать работать не только на лучших сценах мира, но и у себя. Политика Александринского театра приводит к тому, что они заставляют меня эмигрировать из Петербурга. Я вижу дальше только одно: что разум возобладает», — приводит «Фонтанка» слова Эйфмана.