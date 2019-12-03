Народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман ответил на открытое письмо артистов Александринского театра, в котором они выступили против частых спектаклей Эйфмана на их сцене. По словам хореографа, политика театра заставляет его «эмигрировать из Петербурга», а сами артисты «допустили бестактность, неординарную негативную выходку», обратившись к общественности.
«Они заставляют меня эмигрировать»: Борис Эйфман ответил на письмо артистов Александринского театра против частых спектаклей на их сцене
Как говорит Эйфман, конфликт между ним и Александринкой начался после того, как руководство театра отказало хореографу в постановке трех спектаклей, недостающих до «выполнения госзадания». Кроме того, Эйфман не понимает, почему его труппа «сочла площадку своей полной вотчиной», о чем говорится в открытом письме артистов — он отмечает, что Александринский театр сдают и другим музыкальным и балетным коллективам.
«Где наша экспансия? Я вижу, что этот театр сдается 40 процентов времени, и мы хотим по традиции получить там свои 20 спектаклей. За деньги! […] За что я борюсь? За право показывать спектакли родном городе! Продолжать работать не только на лучших сценах мира, но и у себя. Политика Александринского театра приводит к тому, что они заставляют меня эмигрировать из Петербурга. Я вижу дальше только одно: что разум возобладает», — приводит «Фонтанка» слова Эйфмана.
В настоящий момент Эйфман хочет высказать свою позицию через средства массовой информации — для того, чтобы его «перестали травить». По словам хореографа, ни одна площадка, в том числе Академия танцев и даже Мариинский театр, не подходит для масштабных постановок с декорациями. В случае, если компромисс с руководством и труппой Александринского театра не будет достигнут, театр Эйфмана уедет с гастролями в Париж и вернется только когда в городе появится для него отдельная площадка. «А вам пусть будет стыдно! Я устал 43 года ходить с протянутой рукой», — завершил он.
Напомним, 25 ноября ведущие артисты Александринского театра — в том числе Нина Ургант и художественный руководитель театра Валерий Фокин — написали открытое письмо театральной общественности и государственным деятелям России, в котором выступили против частых спектаклей Бориса Эйфмана на их сцене. По словам артистов, «он явно ошибся жанром и адресом, перепутав Дом русской драмы с Академиями музыкального театра», которые существуют в Петербурге и являются более подходящими по профилю деятельности Эйфмана.
Учебный театр танца Бориса Эйфмана принял своих первых студентов уже в сентябре 2019 года — одновременно обучатся в центре смогут 440 будущих танцоров. «Собака.ru» первая попала в новое учебное заведение и публикует фотографии атриума, ротонды, концертного и репетиционного залов. Кроме того, в 2021 году завершится строительство Дворца танца Бориса Эйфмана. Здание театра под руководством балетмейстера станет доминантой нового парка, который разобьют на месте Судебного квартала на Петроградской.
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