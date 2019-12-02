1 декабря на сцене Михайловского театра в Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов IV Национальной оперной премии «Онегин». В номинации «Легенда» жюри премии отметило солиста Мариинского театра Юрия Марусина, в категории «Звезда» — Народную артистку России и солистку оперной труппы Мариинского театра Ольгу Бородину. «Собака.ru» публикует полный список лауреатов этого года.
В Петербурге назвали лауреатов IV Национальной оперной премии «Онегин»
«Дебют. Женщины» — Гаяне Бабаджанян, партия Лукреции в постановке «Поругание Лукреции» Б. Бриттен, Московский театр «Новая Опера» имени Колобова,
«Дебют. Мужчины» — Гурий Гурьев, партия Фигаро в постановке «Севильский цирюльник» Дж. Россини, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета,
«Примадонна» — Надежда Павлова, партия Лючия в постановке «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского,
«Мастер сцены» — Аскар Абдразаков, партии Мефистофель и Лепорелло в постановках «Фауст» Ш. Гуно и «Дон Жуан» В.-А. Моцарт, Башкирский государственный театр оперы и балета,
«Гость» — Василиса Бержанская, партия Розина в постановке «Севильский цирюльник» Дж. Россини, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета,
«Состав» — «Влюбленный дьявол» А. Вустин, Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко,
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Юрий Марусин. Фото: Мариинский театр
«Роль второго плана» — Андрей Триллер, партия Доктор Бартоло в постановке «Севильский цирюльник» Дж. Россини, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
«Музыкальный руководитель» — дирижер Владимир Юровский, «Влюбленный дьявол» А. Вустин, Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, а также дирижер Ян Латам-Кёниг, «Пушкин» К. Боярский и «Поругание Лукреции» Б. Бриттен, Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова,
«Звезда» — Народная артистка России, лауреат Государствнной премии России и солистка оперной труппы Мариинского театра Ольга Бородина,
«Легенда» — российский оперный певец, тенор, солист Мариинского театра, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР Юрий Марусин,
«Душа оперы» — Художественный руководитель Молодежной оперной Программы Большого театра России, российский оперный деятель и вокальный педагог, заслуженный деятель искусств России, профессор Академии хорового искусства Дмитрий Вдовин,
«Лучший концертмейстер» — заслуженная артистка России Елена Матусовская. С 1957 года работала в Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр), а с 1989-го — в Кировском театре (ныне Мариинский театр),
Номинацию «От России — с любовью!» взяла румынская певица, сопрано, звезда мировой сцены Анджелика Георгиу. Лауреатами в категории «Премия Мальты за вклад в оперную благотворительную международную программу» стали Екатерина Гаврилова и Игорь Горностаев.
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