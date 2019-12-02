В Петербурге назвали лауреатов IV Национальной оперной премии «Онегин»

«Роль второго плана» — Андрей Триллер, партия Доктор Бартоло в постановке «Севильский цирюльник» Дж. Россини, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

«Музыкальный руководитель» — дирижер Владимир Юровский, «Влюбленный дьявол» А. Вустин, Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, а также дирижер Ян Латам-Кёниг, «Пушкин» К. Боярский и «Поругание Лукреции» Б. Бриттен, Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова,

«Звезда» — Народная артистка России, лауреат Государствнной премии России и солистка оперной труппы Мариинского театра Ольга Бородина,

«Легенда» — российский оперный певец, тенор, солист Мариинского театра, народный артист РСФСР и лауреат Государственной премии СССР Юрий Марусин,

«Душа оперы» — Художественный руководитель Молодежной оперной Программы Большого театра России, российский оперный деятель и вокальный педагог, заслуженный деятель искусств России, профессор Академии хорового искусства Дмитрий Вдовин,

«Лучший концертмейстер» — заслуженная артистка России Елена Матусовская. С 1957 года работала в Малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр), а с 1989-го — в Кировском театре (ныне Мариинский театр),

Номинацию «От России — с любовью!» взяла румынская певица, сопрано, звезда мировой сцены Анджелика Георгиу. Лауреатами в категории «Премия Мальты за вклад в оперную благотворительную международную программу» стали Екатерина Гаврилова и Игорь Горностаев.