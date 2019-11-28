Стивен Джобс в театре: Как тебе такое, Илон Маск?

Личность Стива Джобса будоражила умы еще при его жизни. А после того как владельца компании Apple и спасителя студии Pixar не стало, с небольшим разрывом во времени вышло сразу несколько биографических документальных и художественных фильмов. Но в театре жанр байопика не так востребован, как в кинематографе. Тем более, когда дело касается современника. Новорожденный «Театральный проект 27» решил поправить ситуацию. Режиссером взяли Ивана Пачина, автора суперхита «Мой дедушка был вишней». На многочисленные роли пригласили артистов Большого театра кукол. А текст собирали из историй, рассказанных подростками. Выбраны хорошо известные факты – жизнь в приемной семье, учеба в школе и институте, создание компании Apple, покупка студии Pixar, что стало спасением для ее сотрудников, встреча с дочкой Лизой, отцовство которой Джобс долго отказывался признавать. Но в итоге получился не апокриф, а собирательный портрет человека: временами отталкивающего, беспощадного к себе и окружающим, но осознавшего, что нет ничего важнее людей.

«Сочинение» Пачина построено на всеобщей игре. Например, в одних сценах Наталья Слащева и Михаил Ложкин играют родителей Стива, а в следующих уже изображают покупательницу первого гаджета, придуманного Вожняком и Джобсом, и мудрого наставника порядком подросшего героя. Большая часть спектакля посвящена джобсовым детству и пубертату. Спектакль играют на малой сцене БТК, так что изменения, происходящие со Стивом, наблюдаешь как под микроскопом. Высокий, худой, нескладный Иван Пачин очень точно показывает и застенчивость маленького мальчишки – заслышав учительницу математики, он лезет под стол, и весь диалог зрителям видны только его дрыгающиеся ноги; и то, как начинают проявляться замашки маленького фюрера – Джобс-подросток буквально вынуждает родителей переехать в другой город. Или вот он получает первый серьезный заказ, обещая собрать несколько сотен материнских плат в минимальные сроки: и вся семья, включая девушку, с которой он встречается, садится выполнять в общем-то непосильную задачу.