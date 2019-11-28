Новорожденный «Театральный проект 27» поставил биографию экс-владельца Apple «Сочинение про Джобса». Критик Наталия Эфендиева посмотрела спектакль и рассказывает, как у режиссера Ивана Пачина получился не апокриф, а собирательный портрет, который точно понравится подросткам.
Стивен Джобс в театре: Как тебе такое, Илон Маск?
Личность Стива Джобса будоражила умы еще при его жизни. А после того как владельца компании Apple и спасителя студии Pixar не стало, с небольшим разрывом во времени вышло сразу несколько биографических документальных и художественных фильмов. Но в театре жанр байопика не так востребован, как в кинематографе. Тем более, когда дело касается современника. Новорожденный «Театральный проект 27» решил поправить ситуацию. Режиссером взяли Ивана Пачина, автора суперхита «Мой дедушка был вишней». На многочисленные роли пригласили артистов Большого театра кукол. А текст собирали из историй, рассказанных подростками. Выбраны хорошо известные факты – жизнь в приемной семье, учеба в школе и институте, создание компании Apple, покупка студии Pixar, что стало спасением для ее сотрудников, встреча с дочкой Лизой, отцовство которой Джобс долго отказывался признавать. Но в итоге получился не апокриф, а собирательный портрет человека: временами отталкивающего, беспощадного к себе и окружающим, но осознавшего, что нет ничего важнее людей.
«Сочинение» Пачина построено на всеобщей игре. Например, в одних сценах Наталья Слащева и Михаил Ложкин играют родителей Стива, а в следующих уже изображают покупательницу первого гаджета, придуманного Вожняком и Джобсом, и мудрого наставника порядком подросшего героя. Большая часть спектакля посвящена джобсовым детству и пубертату. Спектакль играют на малой сцене БТК, так что изменения, происходящие со Стивом, наблюдаешь как под микроскопом. Высокий, худой, нескладный Иван Пачин очень точно показывает и застенчивость маленького мальчишки – заслышав учительницу математики, он лезет под стол, и весь диалог зрителям видны только его дрыгающиеся ноги; и то, как начинают проявляться замашки маленького фюрера – Джобс-подросток буквально вынуждает родителей переехать в другой город. Или вот он получает первый серьезный заказ, обещая собрать несколько сотен материнских плат в минимальные сроки: и вся семья, включая девушку, с которой он встречается, садится выполнять в общем-то непосильную задачу.
Формула «Вижу цель – не вижу препятствий» легко могла бы стать девизом Стива Джобса. Он действительно ни на секунду не задумывается, что кому-то может хотеться спать, есть, кто-то испытывает неудобства и дискомфорт, а эмоциональное напряжение растет и, в конце концов, прорывается наружу. В его голове существует идеал – компьютера, гаджета, механизма, который необходимо реализовать, чего бы это ни стоило. А мечта стоит очень дорого: он равнодушно принимает сообщение о беременности Крисэнн и ее уход; увольнение Вожняка из компании тоже проходит незаметно; сотрудники Apple сообщают о проделанной титанической работе, но Джобсу недостаточно, чтобы компьютер загружался за 22 секунды, нужно чтобы за 10. Неудачи, провалы вызывают у него бурный эмоциональный отклик. Более сильный, чем какие-либо другие события в жизни. В итоге он становится королем без королевства – директор и акционеры его же компании дружно и без сожаления голосуют за уход основателя.
Спектакль предусмотрительно разделен на два действия. В финале первого от Джобса остается неприятное впечатление, однако во втором герой начинает меняться. Комичные эпизоды знакомства с пиксарщиками, неловкая и нежная встреча с Лизой, в финале которой заново обретенный отец дарит дочери компьютер, названный ее именем (так гласит легенда!) и, наконец, финальные сцены, где закованный почти все время в черную водолазку и джинсы Джобс делает «колесо», затем второе, третье. И в эту игру азартно включаются все остальные. А главный герой совершает для себя серьезное открытие: жизнерадостность может заражать и заряжать на новые свершения ничуть не менее сильно. Была бы только охота к переменам.
Ближайшие показы – в следующем году.
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