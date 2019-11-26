Ведущие артисты Александринского театра — в том числе Народная артистка РСФСР Нина Ургант и художественный руководитель театра Валерий Фокин — написали открытое письмо театральной общественности и государственным деятелям России, в котором выступили против частых спектаклей Бориса Эйфмана на их сцене. По словам артистов, «он явно ошибся жанром и адресом, перепутав Дом русской драмы с Академиями музыкального театра», которые существуют в Петербурге и являются более подходящими по профилю деятельности Эйфмана.
«Он явно ошибся жанром и адресом»: артисты Александринского театра написали открытое письмо против частых спектаклей Бориса Эйфмана на их сцене
С начала 1990-х годов Александринский театр предоставляет площадку для выступлений труппы Театра Эйфмана. Как указывают авторы письма, «принимая во внимание особое положение талантливого развивающегося коллектива, не имеющего своей постоянной площадки, стараясь помочь», Александринский театр предоставлял возможность показывать текущие постановки и выпускать премьеры Театра Эйфмана, а в летний сезон или сезон гастролей — «устраивать декады спектаклей Эйфмана».
«Однако, очевидно, добрые дела не остаются безнаказанными и искреннее расположение было принято за слабость, дающую возможность экспансии. Судя по всему, Борис Эйфман счел Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами: нашим репертуарным и гастрольным планом, графиком репетиций, выпуском новых спектаклей», — говорится в тексте обращения.
Артисты Александринского театра напоминают о том, что осенью 2019 года на Введенской улице в Петербурге открылся Детский театр танца Бориса Эйфмана, где театр может развернуть свою творческую работу. Кроме того, существуют и другие площадки — такие как БКЗ «Октябрьский» и ДК имени Ленсовета, где коллектив Эйфмана «с успехом выступал еще с советского времени». «В этой связи мы выражаем решительный протест против необоснованных притязаний Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра, не являющегося музыкальным по своей уставной деятельности, признанного одним из выдающихся творческих коллективов мира, который имеет статус «особо ценного объекта культурного наследия народов России», — говорят артисты.
Открытое письмо подписали Нина Ургант, Сергей Паршин, Николай Мартон, Владимир Лисецкий, Галина Карелина, Светлана Смирнова, Петр Семак, Игорь Волков, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и Эра Зиганшина.
Ранее Борис Эйфман называл творческую связь с Александринским театром возможностью показывать его спектакли без потери технического и художественного качества. Однако уже в начале лета заявил, что стал получать сцену в аренду с колоссальным трудом. В июле 2019 года Александринский театр попросил Смольный вмешаться в ситуацию, касающуюся аренды сцены сторонним коллективам. Представители театра заявляли, что Александринка не является «прокатной площадкой», а служит «старейшим национальным драматическим репертуарным театром», который должен ставить и показывать собственные спектакли.
Напомним, учебный театр танца Бориса Эйфмана принял своих первых студентов уже в сентябре 2019 года — одновременно обучатся в центре смогут 440 будущих танцоров. «Собака.ru» первая попала в новое учебное заведение и публикует фотографии атриума, ротонды, концертного и репетиционного залов. Кроме того, в 2012 году завершится строительство Дворца танца Бориса Эйфмана. Здание театра под руководством балетмейстера станет доминантой нового парка, который разобьют на месте Судебного квартала на Петроградской.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.