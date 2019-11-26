С начала 1990-х годов Александринский театр предоставляет площадку для выступлений труппы Театра Эйфмана. Как указывают авторы письма, «принимая во внимание особое положение талантливого развивающегося коллектива, не имеющего своей постоянной площадки, стараясь помочь», Александринский театр предоставлял возможность показывать текущие постановки и выпускать премьеры Театра Эйфмана, а в летний сезон или сезон гастролей — «устраивать декады спектаклей Эйфмана».

«Однако, очевидно, добрые дела не остаются безнаказанными и искреннее расположение было принято за слабость, дающую возможность экспансии. Судя по всему, Борис Эйфман счел Александринский театр своей полной вотчиной, так как начал ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами: нашим репертуарным и гастрольным планом, графиком репетиций, выпуском новых спектаклей», — говорится в тексте обращения.