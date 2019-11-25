В Петербурге пройдет серия показов спектакля-симуляции «Длинные волны» в постановке режиссера, бывшего театрального критика и действующего лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктора Вилисова. В действии не принимают участие актеры — только голоса и доступ через радиоточку к секретной лаборатории под Петербургом, где работают над эмоциональностью искусственного интеллекта.
В Петербурге покажут спектакль-симуляцию «Длинные волны» в постановке Виктора Вилисова
Зрители спектакля-симуляции «Длинные волны» попадают в пространство, имеющее доступ через радиоточку к закрытой лаборатории под Петербургом, где проходит серия исследований по обучению искусственного интеллекта вариативным эмоциям. Это пространство также участвует в эксперименте — оно симулирует зону присутствия человека. Однако для того, чтобы система не собрала персональные данные, нельзя прикасаться к стенам и объектам.
«Это пространство абсолютно безопасно; по плану не может случиться ничего плохого. Главное — не обращать внимания на рассказы о том, что в упомянутом исследовательском центре в качестве расходного материала для обучения машин используют детей. Так или иначе, с ними не происходит ничего плохого. Как и с вами. Это пространство абсолютно безопасно», — говорят участники театрального эксперимента.
Действие развернется в обыкновенной петербургской квартире, зрители не увидят актеров, лишь услышат голоса — их озвучат Саша Старость, Вова Андрианов и Маша Слоева. В создании спектакля также приняли участие художник по свету Илья Пашнин — номинант премии «Золотая маска» в 2019 и 2020 годах, режиссер Леонид Именных, краевед Максим Косьмин и команда «ОПГ Добрых дел».
Показы состоятся 6-9 и 37-39 декабря в пространстве на Большой монетной улице, 22. Одновременно на спектакле могут присутствовать не более 14 человек. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
Напомним, в январе в секретной петербургской квартире проходил спектакль-перформанс «Последний масон», поставленный командой «ОПГ Добрых дел», блогером Максимом Косьминым и продюсером Данилом Вачегиным. Литературной основой спектакля стали произведения Буглакова и Достоевского, а также Библия, а локацией стали интерьеры 1917 года, в которых жил депутат Василий Шульгин.
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