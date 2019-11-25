В Петербурге покажут спектакль-симуляцию «Длинные волны» в постановке Виктора Вилисова

Зрители спектакля-симуляции «Длинные волны» попадают в пространство, имеющее доступ через радиоточку к закрытой лаборатории под Петербургом, где проходит серия исследований по обучению искусственного интеллекта вариативным эмоциям. Это пространство также участвует в эксперименте — оно симулирует зону присутствия человека. Однако для того, чтобы система не собрала персональные данные, нельзя прикасаться к стенам и объектам.

«Это пространство абсолютно безопасно; по плану не может случиться ничего плохого. Главное — не обращать внимания на рассказы о том, что в упомянутом исследовательском центре в качестве расходного материала для обучения машин используют детей. Так или иначе, с ними не происходит ничего плохого. Как и с вами. Это пространство абсолютно безопасно», — говорят участники театрального эксперимента.