В Петербурге состоится мировая премьера «Игрушек» от датской компании SIGNA. Посмотрите первые (эксклюзивные!) фотографии спектакля

SIGNA ревностно охраняет все, что связано с производством спектаклей — и в случае с «Игрушками», сюжет которых хранится в строжайшей тайне, это не стало исключением. Известно только, что это будет история о пожилой особе, вернувшейся под закат жизни в родной Петербург и собравшей вокруг себя молодых людей с улицы, которые должны всячески возбуждать ее фантазию, чтобы она почувствовала или вообразила то, чего не успела прожить.

«SIGNA — это с одной стороны название датской театральной компании, а с другой — сценическое имя женщины, которая создает собственные параллельные миры. Она и режиссер, и сценограф, и драматург, и перформер, хотя все эти слова здесь ускользающие. Это не просто иммерсивный театр, это попытка создать собственный мир, тебе придется подстроиться под происходящее, чтобы увидеть спектакль. Спектакль «Игрушки» может существовать, как и другие их проекты, может существовать только в пространстве Завода слоистых пластиков, где все это происходит», — рассказывает арт-директор фестиваля NET Марина Давыдова.

Постановка «Игрушки» от датской театральной компании SIGNA будет показана с 27 ноября по 14 декабря на территории Музея стрит-арта. Подробную программу XXI Международного фестиваля «Новый европейский театр» и билеты можно посмотреть здесь.