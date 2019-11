Фабр и Виола в БДТ: что смотреть на фестивале современного искусства в Фанерном театре

Билл Виола

Начнут с творений Виолы – американского художника, которого называют не иначе как «Рембрандт видеоарта». Его «Приветствие», работу 1995 года, 14 лет назад сначала продемонстрировали в Москве – в Пушкинском музее, а затем в Петербурге – в Мраморном дворце. Это был первый визит классика в Россию. 24 и 27 ноября покажут «Квинтет изумленных» (The Quintet of Astonished) из The Passions — «Страсти». Всего в эту серию входит 20 видеоработ Билла Виолы, созданных 21 год назад, и в которых исследуется широкий спектр человеческих чувств и эмоций: от печали до радости, от восторга до гнева. При их создании художник вдохновлялся преимущественно ренессансной живописью и восточным искусством (японской скульптурой, индийской и персидской миниатюрой).

Хронометраж «Квинтета» — всего 15 минут. За такой короткий срок четверо мужчин и одна женщин успеют пережить сильнейшие эмоции. Зрители же получат возможность увидеть то, что обычно ускользает от восприятия — переливы чувств — благодаря приему slow-motion, который так любит использовать Виола в своих видеотворениях.

25, 27 и 29 декабря в ложе Фанерного театра можно будет понаблюдать за «Тремя женщинами». Эта работа входит в серию Transfigurations («Трансфигурации»). Как говорит сам Виола «любое видео — прежде всего о времени, о движении вперед». И эта серия не стала исключением. На экране мать и две дочери, идущие издалека. От зрительского взгляда их отделяет не только экран, но и прозрачный серый «занавес», оказывающийся стеной из воды. Проходя сквозь нее, женщины преодолевают границу бытия и небытия. Как и в «Страстях», в «Трансфигурациях» также не обошлось без мировой культуры и ее многочисленных кодов: создавая «Трех женщин» Виола художественно подпитывался у Джакометти, Микеланджело, суфийских мистиков и греческих мастеров, создававших похоронные скульптуры.

Каждому показу будет предшествовать экскурсия по Фанерному театру, которую проведет искусствовед Глеб Ершов.