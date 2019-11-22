С 24 ноября в Большом драматическом театре стартует проект «Фанерный театр: программа современного искусства в БДТ» со спектаклями Яна Фабра (с участием Молочникова!), видеоартом Билла Виолы и премьерой Бориса Филановского. «Собака.ru» рассказывает, что смотреть на фестивале.
Фабр и Виола в БДТ: что смотреть на фестивале современного искусства в Фанерном театре
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«Preparatio Mortis*» Яна Фабра
24 ноября в Фанерном театре БДТ стартует программа современного искусства, включающая в себя показ видеоинсталляций Билла Виолы, премьеру «Архитектона Тета» композитора Бориса Филановского и фестиваль Яна Фабра. Этим событием завершится празднование 100-летнего юбилея БДТ.
Билл Виола
Начнут с творений Виолы – американского художника, которого называют не иначе как «Рембрандт видеоарта». Его «Приветствие», работу 1995 года, 14 лет назад сначала продемонстрировали в Москве – в Пушкинском музее, а затем в Петербурге – в Мраморном дворце. Это был первый визит классика в Россию. 24 и 27 ноября покажут «Квинтет изумленных» (The Quintet of Astonished) из The Passions — «Страсти». Всего в эту серию входит 20 видеоработ Билла Виолы, созданных 21 год назад, и в которых исследуется широкий спектр человеческих чувств и эмоций: от печали до радости, от восторга до гнева. При их создании художник вдохновлялся преимущественно ренессансной живописью и восточным искусством (японской скульптурой, индийской и персидской миниатюрой).
Хронометраж «Квинтета» — всего 15 минут. За такой короткий срок четверо мужчин и одна женщин успеют пережить сильнейшие эмоции. Зрители же получат возможность увидеть то, что обычно ускользает от восприятия — переливы чувств — благодаря приему slow-motion, который так любит использовать Виола в своих видеотворениях.
25, 27 и 29 декабря в ложе Фанерного театра можно будет понаблюдать за «Тремя женщинами». Эта работа входит в серию Transfigurations («Трансфигурации»). Как говорит сам Виола «любое видео — прежде всего о времени, о движении вперед». И эта серия не стала исключением. На экране мать и две дочери, идущие издалека. От зрительского взгляда их отделяет не только экран, но и прозрачный серый «занавес», оказывающийся стеной из воды. Проходя сквозь нее, женщины преодолевают границу бытия и небытия. Как и в «Страстях», в «Трансфигурациях» также не обошлось без мировой культуры и ее многочисленных кодов: создавая «Трех женщин» Виола художественно подпитывался у Джакометти, Микеланджело, суфийских мистиков и греческих мастеров, создававших похоронные скульптуры.
Каждому показу будет предшествовать экскурсия по Фанерному театру, которую проведет искусствовед Глеб Ершов.
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Фанерный театр
Борис Филановский
6 и 10 декабря состоится премьера «Архитектона Тета» Бориса Филановского — звуковой скульптуры для ансамбля, хора и слушателей в движении. Произведение написано специально для Фанерного театра БДТ. На один час и десять минут композитор Филановский превратит его в гигантский музыкальный инструмент и заставит звучать, используя не только ансамбль современной музыки eNsemble и камерный хор Festino, но и слушателей. Рассчитывать на пассивное наблюдение не приходится – чтобы сменить акустический фокус, придется перемещаться следом за исполнителями. А может и одновременно. Название перформанса отсылает к работам Казимира Малевича, который придумал и супрематическую архитектурную модель, и сам термин.
Ян Фабр
Кульминация всей программы – фестиваль Яна Фабра «Love is the Power Supreme» («Любовь — высшая сила»), который пройдет со 2 по 16 декабря. Появление Фабра в российском информационном поле то и дело сопровождается скандалами. Три года назад зоозащитники в ультимативном порядке требовали от Эрмитажа закрыть выставку бельгийца из-за чучел животных, использованных в одной из инсталляций. Прошлой осенью в отдельном сегменте русскоязычной части Facebook несколько дней шла бурная дискуссия по поводу «фаброгейта», сопровождавшаяся удивительными открытиями и неожиданными выводами. В этот раз как минимум одна из работ вновь способна резко поднять градус напряжения.
5, 6 и 7 декабря на сцене Каменноостровская театра (Вторая сцена БДТ) состоится мировая премьера спектакля «Resurrexit Cassandra» («Воскресение Кассандры»). В этой постановке не будет ни скарабеев, ни чьих-либо чучел, ни кусков сырого мяса. Обещают только черепах, которые станут безмолвными партнерами актрисы Стеллы Хеттлер. Эти пресмыкающиеся, по словам самого художника, символизируют долгую жизнь, соединяя в себе время и пространство. На пяти отдельных экранах будут транслировать пять же фильмов, где Хеттлер, одетая в платья разных цветов и с черепахой в каждой руке, попеременно существует на земле и в лунном пространстве. Каждая картина представляет определенный элемент: туман и роса (зеленое платье), ветер (черное платье), огонь и дым (синее платье), пар (красное платье), дождь (белое платье).
Имеющий репутацию режиссера парадоксального, Фабр в полной мере оправдывает ее в спектакле «Preparatio Mortis*» («Приготовление к смерти») – 13 и 14 декабря на Основной сцене БДТ. Его героиня восстает из могилы и даже микродвижение теперь оказывается для нее значимым и ценным. Прерванная деятельность здесь – пространство положительных активных действий и импульс для новой жизни. Ян Фабр в очередной раз нарушает существующие конвенции, создавая спектакль-посвящение человеческому телу, его трансформации и утопическому идеалу.
Спектакль «Ночной писатель» (14, 15 и 16 декабря) уже привозили в Москву, но с европейским исполнителем. В Петербурге пройдет премьера с российскими актерами. Фабр адаптировал «Писателя» специально под пространство Фанерного театра. В основе постановки – дневники самого художника, записи в которых велись исключительно по ночам. Естественно, в них хватает личных и неизбежно провокационных подробностей об авторе. Артисты Александр Молочников и Андрей Феськов будут поочередно визуализировать письменные результаты полуночных фабровых бдений. «Ночной писатель» станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России.
Выставка-инсталляция Пьера Кулибефа «Воины красоты» («Пространство 59», наб. Фонтанки, 65, со 2 по 15 декабря) будет сопровождать фестиваль Яна Фабра на всем его протяжении. Художник Кулибеф так впечатлился театральными работами режиссера Фабра, что в итоге создал видеоинсталляцию. Фактически это попытка (насколько успешная узнаем чуть больше, чем через неделю) найти для театральной вселенной бельгийского художника конгениальный киноперевод. И здесь тоже не без аллюзий на древнегреческие мифы. Герой «Воина красоты» пытается покинуть лабиринт, в котором оказался. Он одновременно Икар и Тесей, потерявший свою Ариадну в фильме-лабиринте.
Текст: Наталия Эфендиева
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