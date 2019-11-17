В субботу, 16 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в матче 9-тура в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России встретилась с командой Бельгии. Наша сборная проиграла бельгийцам со счетом 1:4.
«Четыре мы еще не пропускали»: Артем Дзюба прокомментировал поражение России в матче с Бельгией на Евро-2020
Счет открыл нападающий бельгийской команды Торган Азар на 19-й минуте, его брат Эден Азар забил гол на 33-й минуте, а перед перерывом оформил дубль, третий мяч в ворота Гильерме отправил Ромелу Лукаку. Единственный гол в ворота бельгийцев забил на 79-й минуте защитник россиян Георгию Джикии.
Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал их проигрыш. «Нам указали на наши ошибки, может, даже и хорошо, что такая пощечина нам. Четыре мы еще не пропускали», – отметил Артем Дзюба. Он также заметил, что впереди у команды будет много игр, поэтому из-за поражения «теперь есть, над чем подумать».
Сборная Бельгии заняла первое место в группе I, набрав 27 очков, Россия же с 21 баллами занимает второе место. В финальном туре россияне сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы – с Кипром. Оба матча пройдут 19 ноября.
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