«Четыре мы еще не пропускали»: Артем Дзюба прокомментировал поражение России в матче с Бельгией на Евро-2020

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал их проигрыш. «Нам указали на наши ошибки, может, даже и хорошо, что такая пощечина нам. Четыре мы еще не пропускали», – отметил Артем Дзюба. Он также заметил, что впереди у команды будет много игр, поэтому из-за поражения «теперь есть, над чем подумать».