Прима-балерина Мариинского театра, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и многократная кавергерл журнала «Собака.ru» Диана Вишнева стала новым послом Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. В своем новом амплуа Вишнева присоединится к художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, футболисту Александру Кержакову и оперному певцу Василию Герелло, которые также являются послами Евро-2020.
Балерина Диана Вишнева стала новым послом Чемпионата Европы по футболу-2020
«Мы знаем, что послом Евро-2020 в Петербурге является художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев. Также в состав команды послов чемпионата в Петербурге вошла Диана Вишнева. Она является воплощением красоты, женственности, украшением петербургской культуры», — сказала председателя правительства России Ольга Голодец в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Диана Вишнева
Я безумно счастлива, когда вижу талант, это для меня сравнимо с экстазом. Я в своей жизни часто ошибалась, влюбляясь в талант, а не в человека. Человеку-ремесленнику достаточно зоны комфорта, у него есть потолок. У таланта потолка не бывает. Но это узы: ты служишь своему таланту и, как только перестанешь, двери закроются. Раньше я не до конца понимала, насколько тяжелая работа — балет, так была увлечена процессом. Огромное количество ограничений! Хочется попробовать что-то другое, а все равно — к станку. И я иду дальше, пока есть силы.
Я осознаю, что уже могу остановиться, что заслужила право на такой выбор, но ко мне все время слетаются новые возможности, которые я не могу не использовать. И чем больше я сделаю, тем прочнее будет платформа для жизни у моего сына. А дальше он сам решит, как ею распорядиться».
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.
Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади.
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