18+

«Зенит» выиграл Кубок России по футболу. И второй раз в истории оформил золотой дубль!

В эту субботу, 25 июля, петербургский «Зенит» выиграл Кубок России по футболу  — в четвертый раз став обладателем главного приза. 

Матч с подмосковными «Химками», состоявшийся на «Екатеринбург Арене», завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба. Так, вместе с победой в чемпионате страны  «Зенит»  сделал золотой дубль. Добавим, что последний раз это происходило в 2016 году. Также «Зенит» выигрывал Кубок России в 1999 и  2010 годах.

Напомним, ранее «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 2:4 и досрочно стал чемпионом России по футболу, набрав 62 очка. В истории российских чемпионатов впервые так рано был получен титул!

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты