«Зенит» выиграл Кубок России по футболу. И второй раз в истории оформил золотой дубль!

Матч с подмосковными «Химками», состоявшийся на «Екатеринбург Арене», завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба. Так, вместе с победой в чемпионате страны «Зенит» сделал золотой дубль. Добавим, что последний раз это происходило в 2016 году. Также «Зенит» выигрывал Кубок России в 1999 и 2010 годах.