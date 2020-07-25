В эту субботу, 25 июля, петербургский «Зенит» выиграл Кубок России по футболу — в четвертый раз став обладателем главного приза.
«Зенит» выиграл Кубок России по футболу. И второй раз в истории оформил золотой дубль!
ВСЕ! ПОБЕДА! КУБОК НАШ!#ЗенитХимки pic.twitter.com/jqm4iLyH6U— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 25, 2020
Матч с подмосковными «Химками», состоявшийся на «Екатеринбург Арене», завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Артем Дзюба. Так, вместе с победой в чемпионате страны «Зенит» сделал золотой дубль. Добавим, что последний раз это происходило в 2016 году. Также «Зенит» выигрывал Кубок России в 1999 и 2010 годах.
Напомним, ранее «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 2:4 и досрочно стал чемпионом России по футболу, набрав 62 очка. В истории российских чемпионатов впервые так рано был получен титул!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.