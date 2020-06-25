26 июня впервые после 3-месячного перерыва пройдет матч на «Газпром Арене» — «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в присутствии 6000 болельщиков. Кто сможет посетить игру и насколько этот визит безопасен, мы узнали у генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Проведем матч на «Газпром Арене» на 6000 человек и устроим диджитал-трибуну в Zoom»
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Александр Медведев
Александр Иванович, хочется услышать ваш экспертный прогноз: а что дальше?
Говорить о том, что с окончанием карантина будет так, как раньше, нельзя. Пандемия нанесла удар по заработным платам, доходам, дивидендам, инвестициям. Я надеюсь, что все клубы российской Премьер-лиги смогут продолжить свое выступление. Мы уже начали доигрывать Чемпионат России: 20-го июня прошел матч ЦСКА – Зенит, а 26-го состоится первая игра после перерыва на «Газпром Арене» — с «Крыльями Советов».
Совершенно точно люди соскучились по футболу. Мы видим рекордные рейтинги телетрансляций у немецкого чемпионата и подозреваем, что наш ждет то же самое. Я выступаю за то, чтобы все матчи Премьер-лиги в конце этого сезона можно было смотреть в свободном доступе. Может, это и нарушает уже одобренную бизнес-модель спортивных телетрансляций, однако в условиях кризиса даже цена в 300 рублей в месяц (столько примерно стоит пакет спортивных каналов) может быть ощутима. А позже будет возможность более успешно применять платную модель.
Как пройдет матч с «Крыльями Советов»?
Роспотребнадзор разрешил проведение матчей при условии соблюдения санитарных норм и заполнения стадиона не больше, чем на 10%. В случае с «Газпром Ареной» это 6000 мест. Билеты продаваться не будут, попасть на матч смогут только владельцы сезонных абонементов. А их продано гораздо больше, чем 6000! Поэтому для нас основной вопрос — как распределить матчи среди болельщиков.
Всего в у нас Чемпионате осталось 4 игры: 2 из них владельцы абонементов смогут посетить по специальному промокоду, отправленному на электронную почту, и даже улучшить свои места. Конечно, и «Виражу» (Сообществу активных фанатов «Зенита», организующих шумовую и визуальную поддержку команде и традиционно сидящую за воротами. — Прим. ред.) будет отдана квота.
Одно из правил: зрители должны приходить на матч в масках и перчатках. Если кто-то забудет случайно— выдадим бесплатно. Обязательно соблюдение социальной дистанции: верхний ярус будет закрыт, люди равномерно распределятся по всем трибунам нижнего. На входе измерят температуру: так, на матче с «Уралом» 14 марта мы проверили почти 50 000 человек. Заработают десять входных групп— это поток 600 человек в течении 2-х часов — с таким давлением справимся. Призываем наших болельщиков в случае малейшего недомогания все же остаться дома. К тому же правила пользования абонементами позволяют их передать другу.
Рассматривал ли клуб возможность проведения игры без зрителей, чтобы не рисковать?
Мы были готовы играть без зрителей, но все же страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Петербург тоже готов приступить к снятию ограничений.
Но недавно вы выступили против возвращения болельщиков на трибуны.
Убежден, что между «не играть вообще» и «играть без зрителей» следует выбрать второе. Теперь же появилась возможность пригласить болельщиков, и мы ей воспользовались.
Почему было важно сразу начать играть со зрителями, а не, допустим, через 3 месяца?
Как показал опыт немецкий, футболисты играют для болельщиков. Не случайно в Европе стали заменять зрителей картонными портретами и включали запись шума толпы. Без зрительской поддержки у футболистов может возникнуть впечатление тренировочного матча — что, конечно, влияет на качество игры.
Кстати, на матче с «Крыльями Советов» мы впервые организуем диджитал-трибуну, посетить которую бесплатно смогут болельщики «Зенита» со всего мира через платформу Zoom. В чаше стадиона установлены мультимедиа-экраны, на которые будут выводиться изображения с камер болельщиков, присоединившихся к трансляции. Приглашаем всех!
Кризис отразится на стоимости билетов?
Цена на билеты и так достаточно долго оставалась невысокой. Можно ли еще снижать, поймем, когда полностью выйдем из ограничений и увидим объем заполнения трибун.
Насколько сильно 3-месячный перерыв ударил по бюджету клуба?
Нет доходов от проведения матчей — это не главная, но существенная часть нашего бюджета. Если будем доигрывать сезон при ограничениях, эти потери компенсировать не сможем. к счастью, большинство спонсоров остаются лояльными к «Зениту» и подтверждают готовность продолжить сотрудничество. Среди них не только группа «Газпром», но и «Мегафон», «Металлинвест», авиакомпания «Россия». Как правило, успешные клубы имеют 1-2 якорных спонсора и несколько десятков с меньшими инвестициями — вместе с билетами это позволяет формировать бюджет от полмиллиона до миллиона долларов в год.
Наблюдаете ли вы снижение активности рекламодателей?
Мы были готовы к тому, что условия сотрудничества могут измениться по сравнению с докарантинными условиями, финансовое положение нестабильно у всех. Однако доиграем сезон, а значит и избежим возврата денег спонсорам. Потери минимальны.
Как пришло решение о сокращении зарплат тренерскому штабу?
Это общее явление в футбольном мире, которое показывает единение клубов, футболистов и тренеров: чтобы дальше развиваться необходимо сейчас вместе пережить сложный период и преодолеть денежный дефицит. Когда началась пандемия, пришли к взаимному согласию по этому вопросу.
Как изменится состав команды?
Пока никаких переговоров не ведем. С Сергеем Семаком мы продлили контракт по схеме «2+1» – на 2 года с возможностью продления еще на год с обеих сторон. Ближайшей задачей является получение титула чемпиона России во второй раз, а на 2025-й год — второй звезды (Вручается за 10 чемпионских титулов. «Зенит» уже обладает 6-ю. — Прим. ред). Работы много: и чемпионат Европы в 2021-м, и финал Лиги чемпионов в 2022-м. Самое главное, что ни один из турниров не отменили, только перенесли. Мы готовы принимать даже большее количество матчей, чем было запланировано. Но важно победить пандемию, чтобы люди со всего мира могли приехать и наслаждаться футболом и красотой нашего города.
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