Гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Проведем матч на «Газпром Арене» на 6000 человек и устроим диджитал-трибуну в Zoom»

Александр Иванович, хочется услышать ваш экспертный прогноз: а что дальше?

Говорить о том, что с окончанием карантина будет так, как раньше, нельзя. Пандемия нанесла удар по заработным платам, доходам, дивидендам, инвестициям. Я надеюсь, что все клубы российской Премьер-лиги смогут продолжить свое выступление. Мы уже начали доигрывать Чемпионат России: 20-го июня прошел матч ЦСКА – Зенит, а 26-го состоится первая игра после перерыва на «Газпром Арене» — с «Крыльями Советов».

Совершенно точно люди соскучились по футболу. Мы видим рекордные рейтинги телетрансляций у немецкого чемпионата и подозреваем, что наш ждет то же самое. Я выступаю за то, чтобы все матчи Премьер-лиги в конце этого сезона можно было смотреть в свободном доступе. Может, это и нарушает уже одобренную бизнес-модель спортивных телетрансляций, однако в условиях кризиса даже цена в 300 рублей в месяц (столько примерно стоит пакет спортивных каналов) может быть ощутима. А позже будет возможность более успешно применять платную модель.