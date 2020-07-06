Сергей Семак: «Болельщики жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы»

Столько стало скандалов на тему допинга и критики высоких зарплат. Что вы на посту главного тренера делаете для того, чтобы вернуть в футбол именно чистоту и красоту игры?

Я думаю, мы вряд ли увидим тот футбол и тот азарт, которые были раньше. Спорт, как и многое в современном мире, двигается к глобализации и экономической выгоде. Все пытаются зарабатывать — и в этом нет ничего плохого. Но, как и в любом деле, если ты любишь то, чем занимаешься, если получаешь удовольствие от процесса, вкладываешь в него душу, то результатом будет та самая красота игры. Футбол настолько живая и чуткая субстанция, что ты всегда получаешь то, что заслуживаешь. Возможно, не сразу, возможно, постепенно. Как и в жизни, в принципе. Если ты даешь максимум того, что можешь, рано или поздно награда тебя найдет.

А бывает так, что спортсмен теряет талант?

Да. И огромный талант, к сожалению, можно разбазарить. Бывает, все заканчивается очень грустно. Даже на моей памяти многие молодые игроки с большим потенциалом его растратили, потому что не хотели работать на 120–130 процентов, чтобы раскрыть его полностью. Талант изначально дает некоторое преимущество, но игроки более терпеливые, более трудолюбивые, горящие желанием и целью, ради которой они готовы на все, на протяжении определенной дистанции талант перегонят. Бывают редкие исключения, когда таланта столько, что надо сильно постараться, чтобы все потерять. Но и такое случается.

А каким было воспитание в вашей футбольной семье — шутка ли, пятеро братьев!

Прежде всего, родители воспитывали нас своим примером. Они работали на износ — семья действительно была большой. А моя бабушка вообще пример того, как должен жить человек: я никогда не слышал ни раздражения, ни жалобы, ни плохого слова, несмотря на то что ей пришлось пройти через тяжелые испытания. Каждый ребенок понимал, насколько взрослым приходится сложно, и друг другу помогал. У нас были обязанности по дому и расписание — я уверен, что для мальчиков труд и дисциплина очень важны.

А вы своим сыновьям это прививаете? Кстати, мы в редакции всегда путаемся, когда считаем ваших детей. И потом, когда число в итоге сходится, очень радуемся!

Все просто, начиная от старшего: мальчик, девочка, мальчик, девочка — и так далее! (Смеется.)

Чего бы вы для них хотели?

Сложный, очень сложный для меня вопрос. Я хочу, чтобы они выбирали то, что им больше всего по душе. А что касается воспитания, то мне кажется правильным, чтобы они сами нашли золотую середину между творчеством и обязанностями. Чтобы уважали старших и умели сострадать чужому горю. Есть моменты, от которых у меня, как у быка, сразу краснеют глаза: неуважение, хамство. Этого я стараюсь никогда не допускать. Если есть уважение, в первую очередь к себе, значит, ты умеешь ценить и уважать других людей. Если у тебя есть сострадание, ты можешь другого понять — это касается и младших, и старших. Эти качества, наверное, уже половина дела. Я раньше постоянно испытывал чувство вины за то, что мало времени провожу с детьми: сначала футбольная карьера, потом тренерская. Но теперь пришел к выводу, что времени всегда будет не хватать. Поэтому я все должен наверстывать своим примером. Если я учу состраданию, терпению, вежливости, то не могу себе позволить на кого-то кричать или злиться. Я не хочу играть ни в злого, ни в доброго полицейского, а быть собой, искренним и честным. А дети пусть сами решают, что им взять от меня, а что, наоборот, лучше бы не стоило. (Смеется.)