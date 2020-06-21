«Зенит» вышел на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией

Перед началом матча петербуржцы вышли на поле в футболках с фотографиями врачей, погибших при борьбе с коронавирусом. Также диктор «ВЭБ Арены» поблагодарил медиков за их труд в борьбе с COVID-19. Игроки, тренеры и зрители зааплодировали.