В субботу, 20 июня, в Москве состоялся матч 23 тура чемпионата России, в котором «Зенит» встретился с ЦСКА. Петербургская команда победила со счетом 4:0.
«Зенит» вышел на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией
💙 #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/AjazghZZuH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Перед началом матча петербуржцы вышли на поле в футболках с фотографиями врачей, погибших при борьбе с коронавирусом. Также диктор «ВЭБ Арены» поблагодарил медиков за их труд в борьбе с COVID-19. Игроки, тренеры и зрители зааплодировали.
#СпасибоВрачам #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/tASmWhPk9X— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Cама встреча закончилась победой сине-бело-голубых. Голы забили Бранислав Иванович (2 минута встречи), Малком (9 и 45 минута) и Дриусси (90+4 с пенальти). Так, «Зенит» уже набрал 53 очка, продолжая лидировать в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубых состоится уже в Петербурге 26 июня против «Крыльев Советов».
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