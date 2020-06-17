«Финал сезона 2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Теперь эта арена примет решающий матч Лиги чемпионов-2020/21. Хозяева трех последующих финалов также согласились принять их на год позже, чем планировалось изначально», — заявили в УЕФА.

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году — сезона 2021/2022.

УЕФА также утвердил даты проведения чемпионата Европы по футболу, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. Соревнование пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждал возможность сократить число городов, принимающих Чемпионат Европы. Мероприятие должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако было перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.