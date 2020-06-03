Второй в истории матч между космонавтами МКС и Землей сыграют 9 июня — спустя ровно 50 лет после первого матча «Космос — Земля». Организаторами матча выступили московский Музей космонавтики, «Роскосмос» и Федерация шахмат России. Трансляцию пройдет в социальной сети «ВКонтакте».
Шахматный матч «Космос — Земля» сыграют космонавты МКС и чемпион мира быстрым шахматам
Прямой эфир начнётся в 11:45 в сообществе московского Музея космонавтики. В Космосе партию будут играть космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые во время игры будут находиться прямо на МКС. Землю представит чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин — он будет играть эту же партию из музея.
Партию «Космос — Земля» единственный раз провели в 1970 году. Она длилась шесть часов — за это время корабль совершил четыре витка вокруг Земли — и закончилась ничьей. Связь между соперниками осуществлялась по радио, а ходы они делали, пока корабль был над территорией СССР. В игре приняли участие экипаж советского космического корабля «Союз-9» — лётчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов. От Земли выступили руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и лётчик-космонавт Виктор Горбатко. Тогда для игры применялись шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям невесомости.
Фото: архивы пресс-служб
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