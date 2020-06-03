Шахматный матч «Космос — Земля» сыграют космонавты МКС и чемпион мира быстрым шахматам



Партию «Космос — Земля» единственный раз провели в 1970 году. Она длилась шесть часов — за это время корабль совершил четыре витка вокруг Земли — и закончилась ничьей. Связь между соперниками осуществлялась по радио, а ходы они делали, пока корабль был над территорией СССР. В игре приняли участие экипаж советского космического корабля «Союз-9» — лётчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов. От Земли выступили руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и лётчик-космонавт Виктор Горбатко. Тогда для игры применялись шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям невесомости.



Фото: архивы пресс-служб