Артем Дзюба с женой приняли участие в новом «антистрессовом» челлендже от Сергея Игнашевича

Ранее Артем Дзюба рассказал о планах написать автобиографическую книгу. По заявлению футболиста, работа станет «голой правдой» — но увидит свет только после завершения его профессиональной карьеры. В августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года, а в июне 2019 года — лучшим футболистом по итогам игрового сезона 2018-2019.

Напомним, Александр Кержаков также соблюдает самоизоляцию. Чтобы скрасить пребывание дома, форвард придумал проект #СидимШедеврим — вместе со свой семьей Кержаков воссоздает обложки легендарных музыкальных альбомов. От Queen II и Abbey Road до логплея Definitely Maybe группы Oasis и сингла Cleanin' Out My Closet Эминема — посмотрите прямо сейчас!

Все фильмы уже пересмотрены, книги прочитаны, а в фотопленке хранятся десятки портретов-композиций, созданных из подручных вещей и одежды в рамках флешмоба дизайнера Симона Порта Жакмюса? Новое занятие на время самоизоляции нашел Государственный Эрмитаж! Музей призывает присоединиться к движению #TussenKunstQuarantaine и создавать фотографии, вдохновленные произведениями искусства. В домашних условиях (и с ведром на голове!) можно сделать косплей на любое из полотен, хранящихся в собрании Эрмитажа — от Рембрандта до Матисса.