Вундеркинд фигурного катания, чемпионка мира и Европы, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» – о том, как спортсмены проводят карантин, онлайн-постановке номера с хореографом Мариинского театра Юрием Смекаловым, о мотивации, дисциплине и главных упражнениях, чтобы во время самоизоляции не выйти из формы.
Елизавета Туктамышева: «Режим соблюдаю даже в изоляции: две тренировки в день, учу английский и йогой займусь»
О карантине и мотивации
У меня было много планов на это время, включая большое шоу в Японии, которое я очень ждала. В самом начале самоизоляции мне было очень тяжело: абсолютная пустота. Я просто села и подумала, что ничего не могу сделать в этой ситуации, кроме соблюдения режима (Смеется.). Для спортсмена это самое важное, потому что мы всю жизнь существует в определенно графике, а если его нет, то пропадает дисциплина и последующее восстановление будет невероятно тяжелым. Мотивировать себя на самом деле очень просто: иногда достаточно утром сделать зарядку - кровь в жилах начинает бурлить и сразу появляется настроение. Если спорта нет, то ты впадаешь в ненужную грусть.
О ежедневном расписании
Мой карантин проходит довольно интенсивно, я даже не представляла, что он может быть таким насыщенным (Смеется.). Здорово, что в моей жизни сейчас есть режим – это очень важно! Я встаю в 8.30-9.00, завтракаю и делаю зарядку, чтобы проснулся организм. Кстати, я такой человек, что если утром не позанимаюсь, то буду весь день сонная. Потом около 10 утра у нас начинается первая тренировка. После – перерыв, а второе занятие уже проходит по желанию, потому что мы занимаемся индивидуально. По вечерам у меня занятия в университете, где я учусь по специальности «тренер», и английский, а потом можно и отдохнуть – посмотреть «Гарри Поттера», например (смеется). Благодаря расписанию и четкому графику у меня есть понимание, что будет завтра.
О тренировках в самоизоляции
Нам надо обязательно заниматься. Конечно, дома нельзя прыгать, и мне кажется, у спортсменов за время карантина обязательно в какой-то степени пострадает вестибулярный аппарат, но это не так страшно, если все время заниматься. У каждого из члена нашей команды дома организована какая-то зона для тренировок, и мы стараемся использовать ее по максимуму: спину и пресс прорабатываем на полу, а часть упражнений делаем стоя. Благодаря постоянной нагрузке на мышцы, есть шанс не выйти из формы.
О коллаборации с Юрием Смекаловым
Хореограф Юрий Смекалов поставил номер для моей произвольной программы на тему японского театра Кабуки в прямом эфире Инстаграм. Одной из идей нашей коллаборации было дать возможность зрителям погрузиться в постановочный процесс и даже участвовать в нем, комментируя связки и комбинации. У меня были переживания, что мы настолько заранее все показываем, но я все равно решилась, ведь многим интересно, как все устроено внутри нашей работы, а тем более принять в ней участие. Честно говоря, я даже не ожидала такой позитивной реакции: многие действительно втянулись в наш эксперимент, писали, какие движения убрать, какие - оставить. Было здорово!
О номере
Номер посвящен японскому Кабуки, музыку написал молодой петербургский композитор Бхима Юнунсов. Моя героиня – женщина, основавшая этот театр, и мы хотели показать такую чувственную сторону Кабуки. Кроме эмоциональной стороны, своим телом и руками я показываю иероглифы, поэтому весь номер насыщен японской тематикой. Надеюсь, что когда закончится карантин нам удастся кое-что снять на льду.
О шоу «Горячий лед»
В начале марта прошло мое дебютное шоу «Горячий лед». Я пригласила друзей, поэтому программа абсолютно точно получилась в стиле «Лизы Туктамышевой» и, кажется, вышло очень удачно и весело, а все участники получили большое удовольствие. Подготовка шла непросто, поэтому каждая минута шоу – драгоценна. К сожалению, из-за ситуации с вирусом, не хватило иностранных фигуристов, но в будущем, думаю, можно будет сделать что-то грандиозное, хотя сейчас на первом месте у меня спорт.
О будущих чемпионатах
Ни один спортсмен сейчас не скажет, какой чемпионат будет следующем и к чему он сейчас говорится. Я, например, просто хочу, чтобу уже закончился карантин и можно было бы приступить к обычным тренировкам, позаниматься вместе со своей группой и увидеться с ребятами.
О комплексе упражнений
Когда человек неподготовленный, нужно начинать упражнения на коврике: потянуться в разные стороны, размять стопы, плечи и руки. Тогда мы почувствуем, как тело просыпается и приходит желание двигаться. Дальше нужно встать и начать простую зарядку, как в детстве: махи, легкие прыжки на скакалке, взять любые утяжелители в руки. Если говорить про целенаправленные упражнения, то важно прорабатывать каждый день спину и пресс – наш корсет: очень эффективны складки прямые или поперечные, тогда прокачивается сразу все, а можно поднимать только ноги для нагрузке нижнего пресса. На передние и задние мышцы бедра есть прекрасные упражнения на полу: нужно лечь на коврик, согнуть ноги углом и поднимать таз. А еще мне кажется, здорово начинать день с йоги. Я никогда не практиковала и чувствую, что сейчас самое время освоить несколько ассан.
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