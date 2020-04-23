Елизавета Туктамышева: «Режим соблюдаю даже в изоляции: две тренировки в день, учу английский и йогой займусь»

О ежедневном расписании

Мой карантин проходит довольно интенсивно, я даже не представляла, что он может быть таким насыщенным (Смеется.). Здорово, что в моей жизни сейчас есть режим – это очень важно! Я встаю в 8.30-9.00, завтракаю и делаю зарядку, чтобы проснулся организм. Кстати, я такой человек, что если утром не позанимаюсь, то буду весь день сонная. Потом около 10 утра у нас начинается первая тренировка. После – перерыв, а второе занятие уже проходит по желанию, потому что мы занимаемся индивидуально. По вечерам у меня занятия в университете, где я учусь по специальности «тренер», и английский, а потом можно и отдохнуть – посмотреть «Гарри Поттера», например (смеется). Благодаря расписанию и четкому графику у меня есть понимание, что будет завтра.