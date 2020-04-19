Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила о возобновлении чемпионата. В воскресенье, 19 апреля, на официально сайте появилась информация о продолжении матчей в любую из недель с середины июня по середину июля. Точную дату объявят в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, пишет «Фонтанка».
Чемпионат РПЛ может возобновиться в середине июня, но без зрителей
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Фото: Стас Райков
При этом на сайте отметили, что озвученная дата, до которой приостановлен сезон (31 мая), «может быть пересмотрена в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти». Лига также рассматривает вариант проведения туров без зрителей.
«Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», – уточняется в заявлении РПЛ.
Напомним, 14 марта, на «Газпром Арене» прошел матч «Зенита» с «Уралом» – одно из последних массовых событий в Петербурге до введения режима повышенной готовности в городе, включающего запрет на проведение мероприятий численностью более 1000 человек. Тем не менее сине-бело-голубые победили со счетом 7:1. В общей сложности «Зенит» набрал 50 очков, лидируя в чемпионате РПЛ.
Кроме того, сегодня стало известно о возобновлении Лиги чемпионов и Лиги Европы. По сообщению СМИ, Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить игры Лиги Европы 2–3 августа, а Лиги чемпионов — 7–8 августа.
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