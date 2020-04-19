Чемпионат РПЛ может возобновиться в середине июня, но без зрителей

Напомним, 14 марта, на «Газпром Арене» прошел матч «Зенита» с «Уралом» – одно из последних массовых событий в Петербурге до введения режима повышенной готовности в городе, включающего запрет на проведение мероприятий численностью более 1000 человек. Тем не менее сине-бело-голубые победили со счетом 7:1. В общей сложности «Зенит» набрал 50 очков, лидируя в чемпионате РПЛ.

Кроме того, сегодня стало известно о возобновлении Лиги чемпионов и Лиги Европы. По сообщению СМИ, Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить игры Лиги Европы 2–3 августа, а Лиги чемпионов — 7–8 августа.

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