Александр Кержаков — о воспитании детей и тренировках в самоизоляции, Евро-2021 в Петербурге и книгах

Вы, как и подавляющее большинство россиян, вынуждены соблюдать самоизоляцию. Как сейчас проходит ваш стандартный день?

Я просыпаюсь около восьми часов утра, занимаюсь спортом, это занимает около пятидесяти минут. Первые десять-пятнадцать минут — обычная зарядка, она длится десять-пятнадцать минут. Потом комплекс упражнений на разные группы мышц, а затем - пресс, упражнения для спины и отжимания. Затем умываюсь, завтракаю с детьми. Старшая дочка учится, у сына тоже есть свои занятия.

Кстати, о детях. Как они воспринимают необходимость сидеть дома?

Абсолютно нормально! Сыну Игорю шесть лет и до того, как начали вводиться ограничения, он дважды в неделю ездил на подготовительные занятия к школе и на футбольные тренировки. Сейчас занимаемся дома по книжкам, сами придумываем ему задания. Дочке Даше пятнадцать, она учится в школе дистанционно. В общем, все нормально, все довольны.

У вас в инстаграме появилась шикарная серия фотографий, на которых вы с семьей копируете обложки знаменитых музыкальных альбомов — Abbey Road (The Beatles), Cleaning out my closet (Eminem) и других. Кому и как пришла в голову эта идея?