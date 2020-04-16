Бывший нападающий «Зенита» и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков точно не скучает в самоизоляции: вместе с семьей он косплеит обложки легендарных музыкальных альбомов, проводит прямые эфире в инстаграме и координирует работу собственного благотворительного фонда. О распорядке дня своей семьи, о том, как провести карантин с пользой и о Евро-2020 в 2021 году Кержаков рассказал «Собака.ru».
Александр Кержаков — о воспитании детей и тренировках в самоизоляции, Евро-2021 в Петербурге и книгах
Вы, как и подавляющее большинство россиян, вынуждены соблюдать самоизоляцию. Как сейчас проходит ваш стандартный день?
Я просыпаюсь около восьми часов утра, занимаюсь спортом, это занимает около пятидесяти минут. Первые десять-пятнадцать минут — обычная зарядка, она длится десять-пятнадцать минут. Потом комплекс упражнений на разные группы мышц, а затем - пресс, упражнения для спины и отжимания. Затем умываюсь, завтракаю с детьми. Старшая дочка учится, у сына тоже есть свои занятия.
Кстати, о детях. Как они воспринимают необходимость сидеть дома?
Абсолютно нормально! Сыну Игорю шесть лет и до того, как начали вводиться ограничения, он дважды в неделю ездил на подготовительные занятия к школе и на футбольные тренировки. Сейчас занимаемся дома по книжкам, сами придумываем ему задания. Дочке Даше пятнадцать, она учится в школе дистанционно. В общем, все нормально, все довольны.
У вас в инстаграме появилась шикарная серия фотографий, на которых вы с семьей копируете обложки знаменитых музыкальных альбомов — Abbey Road (The Beatles), Cleaning out my closet (Eminem) и других. Кому и как пришла в голову эта идея?
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Фото fc-zenit.ru
У дочери есть аккаунт в Tiktok, сын, глядя на нее, тоже захотел. Мы зарегистрировали его там и стали придумывать разные образы для видео, решили заснять, как он выносит мусор. И тут я придумал спародировать The Beatles. Погода была хорошая, вокруг никого, пешеходный переход нарисовали сами. Мусорный бак, кстати, тоже с нашего участка. Подписчикам понравилось, теперь делаем такие фото регулярно.
Помимо креативных фото, вы теперь часто выходите в прямой эфир инстаграма - уже побеседовали с вашим братом Михаилом, вратарем «Зенита», футболистом Федором Смоловым, хоккеистом Артемием Панариным, Сергеем Шнуровым. Будут еще звездные интервью?
Время сейчас непростое, люди сидят дома в самоизоляции, им скучно и грустно. Так что я как могу пытаюсь поднимать подписчикам настроение, делаю карантин чуть веселее, чтобы люди хоть на час-два могли отвлечься от проблем. Я такой не один, зайдите в инстаграм, у вас наверняка будет «гореть» пара прямых эфиров наверху. Конечно, я продолжу делать эфиры, главное, чтобы гости мне не отказывали.
К слову о помощи. Как сейчас обстоят дела у вашего благотворительного фонда «Звезды детям»?
Стараемся работать так, как работали до эпидемии. Все работники фонда сейчас на удаленке, но мы все так же организуем материальную помощь семьям, которые у нас на попечительстве, обеспечиваем их продуктами и средствами личной гигиены.
Вы тренируете юношескую сборную России 2001 года рождения, а футбол сейчас поставлен на паузу. В чем заключается ваша работа сейчас?
Несколько раз в неделю у нас проходят онлайн-совещания, в них участвуют тренеры молодежной и юношеских сборных, женских команд и сборной по пляжному футболу, всего восемнадцать человек. Это примерно два часа в день: семинары, разборы игры, обсуждение будущей работы. Понятно, что никто пока не знает, что будет дальше и когда всё это закончится. Но закончится обязательно! Так что придумываем, спорим, работаем и развиваемся. Потом будет реализовать придуманное на поле и не тренировках.
Сейчас большинство российских и европейских топ-клубов пошли на сокращение зарплат игроков — кому-то урезали на 20-40%, кому-то на 70%. Как вы к этому относитесь?
Если это делается для того, чтобы свой заработок смогли сохранить руководители - я против. Сэкономленные деньги должны идти на погашение долгов, зарплаты работников баз и стадионов или на благотворительность, помощь медикам. Если игроки согласны на сокращение зарплат, если все добровольно идет на те цели, о которых я сказал, я за.
Коронавирус сорвал много мероприятий, в том числе Евро-2020, часть матчей которого должен был принять Петербург. Теперь турнир пройдет в 2021 году, и город подтвердил, что не отказывается от планов принимать чемпионат. У нас все получится?
Гадать бессмысленно. Мы не знаем, когда затихнет эпидемия, схлынет вирус и люди заживут нормальной жизнью. Если все сильно затянется, то будет не до Евро и вообще не до футбола. А вот если все будет хорошо, к примеру, уже этим летом, то да, к 2021 году Петербург все организует классно. У нас отличный стадион, тренировочные базы, гостиницы, да и сам город прекрасен и с удовольствием примет болельщиков и туристов. Но повторюсь, об этом говорить пока рано, главное — сберечь здоровье людей.
«Зенит» пока тоже не проводит матчи, чемпионат России прерван. Сколько времени нужно будет командам и игрокам, чтобы прийти в форму?
Так вот вам пример восстановления после изоляции — Александр Кокорин! Человек сидел несколько месяцев в тюрьме, еще и с травмой, а потом отлично заиграл. Все люди разные, но я думаю, трех-четырех недель хватит, чтобы прийти в форму. Но это если, грубо говоря, начать тренироваться прямо сейчас. Надо смотреть, насколько затянется пауза.
Весь профессиональный спорт на карантине и болельщики массово смотрят старые матчи. На YouTube, например, можно посмотреть нарезку игры «Зенит» - «Торпедо» 2004 года с вашим роскошным голом в прыжке. А вы не ударились в ностальгию?
Я тогда вообще-то два забил (смеется). Нет-нет, никакой ностальгии. Мы вообще не смотрим телевизор, ну разве что какой-то фильм раз в два-три дня.
Может быть, что-то посоветуете?
Ох вряд ли, я сейчас в основном смотрю фильмы 6+! Лучше занимайтесь саморазвитием и больше читайте. Это лучшее занятие на карантине. Возьмите книги с полок, скачайте что-то в интернете. Я сам вчера закончил «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс» Даниэля Дефо. В самоизоляции читается очень хорошо и быстро.
Текст: Игорь Топорков
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