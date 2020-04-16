Александр Кержаков — о воспитании детей и тренировках в самоизоляции, Евро-2021 в Петербурге и книгах

К слову о помощи. Как сейчас обстоят дела у вашего благотворительного фонда «Звезды детям»?

Стараемся работать так, как работали до эпидемии. Все работники фонда сейчас на удаленке, но мы все так же организуем материальную помощь семьям, которые у нас на попечительстве, обеспечиваем их продуктами и средствами личной гигиены.

Вы тренируете юношескую сборную России 2001 года рождения, а футбол сейчас поставлен на паузу. В чем заключается ваша работа сейчас?

Несколько раз в неделю у нас проходят онлайн-совещания, в них участвуют тренеры молодежной и юношеских сборных, женских команд и сборной по пляжному футболу, всего восемнадцать человек. Это примерно два часа в день: семинары, разборы игры, обсуждение будущей работы. Понятно, что никто пока не знает, что будет дальше и когда всё это закончится. Но закончится обязательно! Так что придумываем, спорим, работаем и развиваемся. Потом будет реализовать придуманное на поле и не тренировках.

Сейчас большинство российских и европейских топ-клубов пошли на сокращение зарплат игроков — кому-то урезали на 20-40%, кому-то на 70%. Как вы к этому относитесь?

Если это делается для того, чтобы свой заработок смогли сохранить руководители - я против. Сэкономленные деньги должны идти на погашение долгов, зарплаты работников баз и стадионов или на благотворительность, помощь медикам. Если игроки согласны на сокращение зарплат, если все добровольно идет на те цели, о которых я сказал, я за.

Коронавирус сорвал много мероприятий, в том числе Евро-2020, часть матчей которого должен был принять Петербург. Теперь турнир пройдет в 2021 году, и город подтвердил, что не отказывается от планов принимать чемпионат. У нас все получится?

Гадать бессмысленно. Мы не знаем, когда затихнет эпидемия, схлынет вирус и люди заживут нормальной жизнью. Если все сильно затянется, то будет не до Евро и вообще не до футбола. А вот если все будет хорошо, к примеру, уже этим летом, то да, к 2021 году Петербург все организует классно. У нас отличный стадион, тренировочные базы, гостиницы, да и сам город прекрасен и с удовольствием примет болельщиков и туристов. Но повторюсь, об этом говорить пока рано, главное — сберечь здоровье людей.