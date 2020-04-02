О Mini Transat

Mini Transat – уникальная гонка: во-первых, в ней участвуют спортсмены-одиночки, что для яхтинга редкость. Во-вторых, спортсмены пересекают Атлантический океан без остановки. Она состоит из двух этапов. Первый – 1300 морских миль или 2500 километров пересекает Бискайский залив и проходит вдоль Португальского к Канарам. Второй – через океан на Карибы. Гонка проходит на очень маленьких яхтах – всего шесть с половиной метров в длину. Обычно гонки серез Атлантику проходят на более крупных, более надежных и стабильных яхтах. А мы идем на очень маленьких лодках с большим парусным вооружением и в весьма аскетичных условиях: на борту нет ни туалета, ни душа, нет возможности спать столько, сколько тебе нужно.

Длительность гонки зависит от ветровых условий, и от того насколько технически совершенная яхта, но в среднем приходится провести в океане в одиночку от 20 дней до месяца. В прошлом году я прошла в сумме 21 день, прежде чем у меня сломалась мачта и мне пришлось сойти с дистанции.

О том, чтобы поучаствовать в этой гонке я впервые задумалась в 2016 году. На тот момент я довольно активно развивалась в парусном спорте, много гонялась в составе экипажей – это были длинные офшорные гонки по 600 миль, у меня за плечами был большой опыт. Но мне хотелось попробовать себя, узнать чего я стою одна, что будет, если я останусь без экипажа, если не будет людей, которые разделят со мной обязанности и ответственность.

Подготовка заняла около трех лет. Для того, чтобы попасть на гонку нужно выбрать, купить и подготовить яхту, пройти обязательные квалификации в две с половиной тысячи миль, почувствовать себя уверенно. Необходимо найти спонсоров, подготовить для них проект: я начинала я с нуля, со своей зарплатой и нужно было привлечь людей, которые были бы готовы меня поддержать.