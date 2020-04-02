Петербургская яхтсменка Ирина Грачева – первая женщина в России, которая приняла участие в знаменитой гонке Mini Transat, где спортсмены пересекают Атлантику на шестиметровых открытых лодках класса Open 6,5 без остановок и какой-либо связи с землей – в полном одиночестве. По просьбе «Собака.ru» Ирина, которая сейчас находится на карантине во Франции, рассказала о своем опыте изоляции на крохотной яхте посреди океана.
«В океане ощущаешь себя немножко космонавтом»: яхтсменка Ирина Грачева – об опыте одиночества посреди Атлантики
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Ирина Грачева
О Mini Transat
Mini Transat – уникальная гонка: во-первых, в ней участвуют спортсмены-одиночки, что для яхтинга редкость. Во-вторых, спортсмены пересекают Атлантический океан без остановки. Она состоит из двух этапов. Первый – 1300 морских миль или 2500 километров пересекает Бискайский залив и проходит вдоль Португальского к Канарам. Второй – через океан на Карибы. Гонка проходит на очень маленьких яхтах – всего шесть с половиной метров в длину. Обычно гонки серез Атлантику проходят на более крупных, более надежных и стабильных яхтах. А мы идем на очень маленьких лодках с большим парусным вооружением и в весьма аскетичных условиях: на борту нет ни туалета, ни душа, нет возможности спать столько, сколько тебе нужно.
Длительность гонки зависит от ветровых условий, и от того насколько технически совершенная яхта, но в среднем приходится провести в океане в одиночку от 20 дней до месяца. В прошлом году я прошла в сумме 21 день, прежде чем у меня сломалась мачта и мне пришлось сойти с дистанции.
О том, чтобы поучаствовать в этой гонке я впервые задумалась в 2016 году. На тот момент я довольно активно развивалась в парусном спорте, много гонялась в составе экипажей – это были длинные офшорные гонки по 600 миль, у меня за плечами был большой опыт. Но мне хотелось попробовать себя, узнать чего я стою одна, что будет, если я останусь без экипажа, если не будет людей, которые разделят со мной обязанности и ответственность.
Подготовка заняла около трех лет. Для того, чтобы попасть на гонку нужно выбрать, купить и подготовить яхту, пройти обязательные квалификации в две с половиной тысячи миль, почувствовать себя уверенно. Необходимо найти спонсоров, подготовить для них проект: я начинала я с нуля, со своей зарплатой и нужно было привлечь людей, которые были бы готовы меня поддержать.
Об условиях гонки и устройстве лодки
В каком-то смысле пересекать океан проще, чем гоняться вдоль побережья. В океане мало что происходит. Мы идем в зоне пассатов, господствующих попутных ветров, поэтому случается так, что ты идешь одним курсом в течение нескольких суток. Тебе нужно только следить за ветром, менять паруса, это достаточно тяжело, но время отдохнуть есть. Кино конечно не посмотришь, но поспать можно подольше. Я себе ставила будильник на сорок минут. Просыпалась, все проверяла, потом снова засыпала еще на сорок минут.
На лодке есть автопилот, он учитывает информацию о силе и направлении ветра, скорости яхты, может рассчитывать качку. Но понятно, что ситуация может в любую секунду кардинально измениться, и автопилот не справится. Если пришел резкий порыв ветра, тебе нужно быстро выскочить на палубу и принять меры.
В Mini Transat довольно строгие правила. Нам запрещены электронные карты и любые устройства, которые помогают автоматически рассчитывать маршрут. Но некоторая электроника на борту все-таки должна быть по соображениям безопасности: простой GPS-трекер, который дает координаты, показывает твой курс, дистанцию, которую ты прошел и расстояние, которое осталось пройти до следующей точки маршрута.. Есть AIS – прибор, который позволяет тебе видеть суда вокруг и позволяет им видеть тебя. В океане могут быть разные опасности, но столкновение с другим судном – все-таки редкость. Ты заметишь его или оно тебя заметит и начнет вызывать по рации, если вы идете пересекающимся курсом. Из средств связи разрешена только рация VHF – на Мини она работает примерно на 5-6 миль. Запрещено любое сообщение с землей и получение любой информации. Например, нельзя узнать прогноз погоды у проходящего мимо судна.
Можно связываться с судами, чтобы разойтись, можно запросить медицинскую помощь, в правилах есть еще такой пункт – «психологическая причина». Видимо, некоторым ребятам бывает тяжело, и может быть нужно с кем-то поговорить. Но впрочем, я за всю гонку встретила только два судна, так что такой возможности может и не представиться.
С едой все очень просто. Есть Jet Boil– это что-то вроде примуса, за одну-две минуты в нем можно вскипятить воду. И дальше – это либо сублимированные продукты, которые заливаешь водой, либо стерилизованная еда, которую нужно просто разогреть. Это не доширак, а полноценная сбалансированная пища, созданная специально для длительных переходов. Плюс – каждый берет с собой то, что любит. Я обязательно беру с собой фрукты, которые могут долго храниться – яблоки и апельсины, немного шоколада, сухофрукты.
Об опасностях в открытом море
Самая большая опасность в открытом море – это любые невидимые плавающие объекты. В теплых морях это могут быть полузатопленные контейнеры, которые упали с грузового судна во время шторма. Или какие-то огромные бревна – все, что может повредить корпус яхты, руль или киль. И столкновения с китами – тоже опасная вещь. Это более мягкие столкновения, но они тоже могут грозить потерей киля. При таком столкновении яхта может даже перевернуться и затонуть.
На самом деле избежать таких столкновений почти невозможно. Твоя яхта идет со скоростью 15-17 узлов, и даже если ты все время смотришь на воду впереди, опасность ты заметишь лишь в тот момент, когда будет слишком поздно что-то предпринимать. Но на случай серьезной аварии предусмотрено специальное снаряжение: на лодках есть спасательный плот, и каждый из участников гонки проходит тест, подтверждающий что он может достать его за 15 секунд. Есть специальные спутниковые буи, с помощью которых можно подать сигнал бедствия.
Об аварии
Мой первый Transat закончился аварией. Примерно в середине второго – трансатлантического – этапа гонки стала резко меняться погода. По-прежнему дул попутный ветер, но стали приходить тучи с сильными порывами ветра и ливнями. Из под тучи всегда приходит шквал, ветер может за несколько секунда стать в два раза сильнее. В этой ситуации у тебя нет времени, чтобы среагировать. Но днем ты видишь, как туча приближается, и можешь заранее подготовиться. Ночью – сложнее. Искусство спортсмена состоит в том, чтобы найти баланс – идти на максимальной скорости, но при этом избежать аварии.
В моем случае в какой-то момент ночью налетела туча и сильный порыв ветра – около 40 узлов – сломал мачту. Я, конечно, очень расстроилась тогда. Знаете, у большинства из тех, кто участвует в Mini Transat, главное желание – это просто дойти до финиша. Все хорошо знают, что 10-15% участников просто не доходят до конца – как правило, по техническим причинам. И поломка мачты – это одна из тех вещей, которой все боятся.
Продолжать гонку со сломанной мачтой почти невозможно, но я не сразу сдалась: установила аварийные паруса на обломках и попыталась дрейфовать. Но расстояние было слишком большим – еще около 1200 миль, плюс у меня еще и отказал автопилот. В конце концов я связалась с координационным центром и попросила о помощи. За мной пришло судно сопровождения, меня сняли с яхты.
Об опыте одиночества
В той гонке я провела одна в открытом море в сумме около 21 суток, но прежде у меня были и другие длинные переходы. Например, 10 суток длился один из этапов квалификации, это был в каком-то смысле еще более экстремальный опыт, потому что если в Mini Transat ты знаешь. что рядом с тобой идут еще около 80 яхт, а один раз в сутки организаторы сообщают тебе прогноз погоды, то там я была в тотальной информационной изоляции, совсем одна..
Во время гонки ощущаешь себя немножко космонавтом, особенно ночью, когда не видно ничего кроме звезд, а ты летишь через океан на огромной скорости. Для участия в Mini Transat нужно пройти обязательное квалификационное испытание – одиночное плаванье на 1000 миль. С его помощью отсекаются люди, которые психологически не готовы находиться в изоляции так долго. Так что на старт выходят только те, кто себя уже проверил.
Самое тяжелое, наверное, это прибрежные гонки. Дистанции на них сложнее, вокруг все время встречаются твои соперники, какие-то другие суда. Опасностей намного больше. Вот на таких гонках бывает, что по двое суток вообще не удается поспать – что-то все время меняется и ты должен постоянно быть начеку. Это тяжело. У некоторых ребят бывают галлюцинации из-за усталости и длительной депривации. У меня такого нет, но очень многие рассказывают, что начинают что-то видеть – например, своих родственников, или что-то слышать, чаще всего это слуховые галлюцинации.
Но вообще к одиночеству в море быстро привыкаешь. Даже на коротких гонках у нас отбирают мобильные телефоны, и ты остаешься один, разве что перекинешься парой слов с соперником по рации. Я, если честно, сейчас даже радуюсь, когда остаюсь без связи, потому что знаю – на какое-то время точно не будет никакой лишней информации, я смогу сосредоточиться, никто не будет отвлекать.
В процессе гонки ты все время занят. У тебя в голове все время крутятся какие-то мысли, ты все время просчитываешь стратегию и планируешь. Я стараюсь полностью занять себя этим. Если становится грустно, включаю музыку. У меня есть mp3-плеер. Можно в принципе почитать книжку, если погода позволяет, на прошлую гонку я брала с собой книги по метеорологии и просто художественную литературу.
Когда я только начинала заниматься, очень боялась, что могла ошибиться с выбором одиночного формата гонок. Я представляла себе ситуацию: я в океане, сойти невозможно, и тут я понимаю, что это совсем не мое. Тогда каждый шаг давался нелегко. Все изменилось, когда я прошла один из важнейших этапов квалификации в 2018 году – мою первую океанскую гонку SAS – из Франции на Азоры и обратно. Мне тогда досталось: был шторм, у меня отказал автопилот ночью и пришлось его чинить. Но потом, когда я через это прошла, у меня возникло чувство удивительного контакта со всем окружающим миром. Мне казалось, что мне помогает вообще все – погода, океан: я делаю какую-то ошибку, а все исправляется само собой. Для меня это было откровением, что можно так долго быть одной и найти вокруг так много интересного. Если слушать, если смотреть внимательно, скучно точно не будет. Тогда я точно поняла, что начать ходить в одиночку – это лучшее, что я могла сделать в своей парусной карьере.
О карантине во Франции
Сейчас с готовлюсь взять реванш. Mini Transat проходит раз в два года, следующий должен состояться в 2021 году и я планирую участвовать.
Я улетела во Францию в последний момент прямо перед введением карантина. Сделала это специально, боялась, что когда здесь все закончится и можно будет начать тренировки, Россия еще не откроет границы. Пока выходить из дома можно только с декларацией, которую нужно выписывать самой себе. Для нас предусмотрено только несколько причин, по которым можно покидать дом: чтобы сходить в ближайший магазин или на какую-то короткую пробежку или тренировку.
Не смотря на изоляцию у меня очень много дел. Поскольку подготовка к Mini Transat – это большое дело, требующее финансовой поддержки, я сейчас занимаюсь продвижением – стратегическим планированием и подготовкой материалов, чтобы было, что предложить спонсорам, когда карантин закончится. У меня наконец-то появилось время на то, чтобы заняться youtube-каналом, который я так долго планировала запустить. Как раз начала снимать и монтировать видео, очень хочу рассказывать подробно о моей подготовке и моем прошлом и будущем опыте.
Фотографии: Olga Sarma, Cristophe Breschi, Anne Beauge
Текст: Саша Иорданов
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