УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Помимо переноса проведения Евро-2020, с 17 марта Российский футбольный союз приостанавливает проведение всех матчей на территории страны. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса. Матчи приостановлены до 10 апреля включительно — в том числе соревнования, организуемые или проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенос Евро-2020 на год, стало известно 12 марта. На следующий день, 13 марта, УЕФА впервые приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. В России соревнования планировались только в Петербурге. Это четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа — 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.

Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата, а Государственный Эрмитаж объявил о намерениях представить во время Евро-2020 в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит».

На работу организационного комитета в Петербурге было выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы.

Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Послами Евро-2020 уже стали Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Александр Кержаков и Диана Вишнева.

Фан-зоны планировали организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Позже стало известно, что фан-зона также откроется на Дворцовой площади.