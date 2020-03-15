Фоторепортаж: на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч «Зенит» - «Урал»

Отметим, что посмотреть игру пришло меньше болельщиков, чем ожидалось. По данным «Петербургского дневника», на трибунах сидели 33 677 человек, а рассчитывалось на 50 тысяч зрителей. В общей сложности «Зенит» набрал 50 очков, лидируя в чемпионате РПЛ. В следующий раз петербуржцы встретятся с ЦСКА в Москве 22 марта.