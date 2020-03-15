В эту субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч «Зенита» с «Уралом» в рамках 22 тура чемпионата РПЛ. Игра завершилась ошеломляющей победой петербургской команды – сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:1. Посмотрите, как прошел последний домашний матч в городе перед вступлением в силу режима повышенной готовности в городе, включающего запрет на проведение мероприятий численностью более 1000 человек.
Фоторепортаж: на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч «Зенит» - «Урал»
Голы забили Сердар Азмун (8, 15 и 61 минуты), Артем Дзюба (12, 72), Малком (27), Себастьян Дриусси (69). Единственный гол принес «Уралу» Андрей Панюков с пенальти на 65 минуте.
Отметим, что посмотреть игру пришло меньше болельщиков, чем ожидалось. По данным «Петербургского дневника», на трибунах сидели 33 677 человек, а рассчитывалось на 50 тысяч зрителей. В общей сложности «Зенит» набрал 50 очков, лидируя в чемпионате РПЛ. В следующий раз петербуржцы встретятся с ЦСКА в Москве 22 марта.
Напомним, в первом тайме болельщики вывесили баннер с надписью «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Во время игры фанаты также начали скандировать «Мы все умрем» и записали это на видео.
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