Видео дня: болельщики на матче «Зенита» с «Уралом» скандируют «Мы все умрем» в связи с коронавирусом

Напомним, 13 марта Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». С 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек.



В этот же день будет принято решение о том, переводить ли школьников на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. 13 марта школы продолжат работать в обычном режиме, но в петербургском комитете по образованию добавили, что родители могут оставить детей дома, если посчитают это нужным.