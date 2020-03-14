В субботу, 14 марта, на «Газпром Арене» прошел матч «Зенита» с «Уралом» – одно из последних массовых событий в Петербурге до введения режима повышенной готовности в городе, включающего запрет на проведение мероприятий численностью более 1000 человек. Тем не менее сине-бело-голубые победили со счетом 7:1.
Видео дня: болельщики на матче «Зенита» с «Уралом» скандируют «Мы все умрем» в связи с коронавирусом
Как пишет «Фонтанка», на входе у болельщиков измеряли температуру. В первом тайме они вывесили баннер с надписью «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Во время игры фанаты также начали скандировать «Мы все умрем» и записали это на видео.
В общей сложности «Зенит» набрал 50 очков, лидируя в чемпионате РПЛ. В следующий раз петербуржцы встретятся с ЦСКА в Москве 22 марта.
Напомним, 13 марта Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». С 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек.
В этот же день будет принято решение о том, переводить ли школьников на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. 13 марта школы продолжат работать в обычном режиме, но в петербургском комитете по образованию добавили, что родители могут оставить детей дома, если посчитают это нужным.
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