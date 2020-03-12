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СМИ: УЕФА переносит чемпионат Европы по футболу на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует перенести проведение чемпионата Европы по футболу на 2021 год. Об этом пишет LʼEquipe со ссылкой на источники. Официально решение будет принято 17 марта в ходе экстренного заседания.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува уже допускал возможность приостановки футбольных турниров под эгидой организации, в том числе и Чемпионата Европы по футболу 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-19. Часть матчей Евро в этом году должна пройти в Петербурге.

Чемпионат Европы по футболу-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата, а Государственный Эрмитаж объявил о намерениях представить во время Евро-2020 в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит»

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Послами Евро-2020 уже стали Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Александр Кержаков и Диана Вишнева.

Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Позже стало известно, что фан-зона также откроется на Дворцовой площади

 

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Дарья Гладких,
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