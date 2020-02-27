Существует странный стереотип о петербургском мужчине как о субтильном гражданине с горящим взором и томиком Хармса. Ничего не имеем против последнего, но нам также приятны первые — лучшие в России рейсеры, вейкбордисты, скалолазы и будущий чемпион «Формулы 1». «Собака.ru» выбрала самых ярких спортсменов-экстремалов города.
7 выдающихся экстремалов Петербурга: от лучшего вейкбордиста России до будущего чемпиона «Формулы 1»
Роберт Шварцман
Молодая, но яркая звезда гонок из Петербурга, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing, готовится занять свое место в элите автоспорта — «Формуле 1» вслед за Виталием Петровым и Даниилом Квятом. Сын бизнесмена Михаила Шварцмана, владельца одной из самых крупных сетей цветочных магазинов «Цветоптторг», сел за руль, едва научившись говорить. В двадцать лет у Шварцмана на полке есть серьезный трофей — чемпионский титул «Формулы 3» в составе итальянской конюшни Prema, который он оформил в России, на трассе «Сочи Автодром».
С 2020 года Роберт будет выступать в классе «Формула 2», в одной команде с сыном легендарного Михаэля Шумахера Миком. Это последний этап перед переходом в «королевские гонки». Сейчас Роберт, будучи слушателем Академии Ferrari, живет и тренируется в Италии, но при любой возможности навещает город белых ночей и пробок на Невском проспекте.
«Первые гоночные эмоции связаны с картингом — мне было четыре года, когда отец впервые привел меня на трассу. Я был слишком мал и не дотягивался до педалей — тогда к карту привязали веревку и катали меня на ней. Только потом уже подогнали машину под меня.
Кайф от гонок со мной всегда — но сейчас, конечно, главное титулы и результат. Кстати, знаете, какое удовольствие получаешь от трассы после езды на обычной машине! В жизни-то я дисциплинированный: правила соблюдаю, скорость стараюсь не превышать.
Страх за свою жизнь? Я прекрасно понимаю, чем занимаюсь, у меня его нет и не было. Новый сезон я начинаю в «Формуле 2», в этих гонках в августе произошла трагедия — в Бельгии разбился насмерть пилот BWT Arden Антуан Юбер, ему было всего двадцать два. Это был шок для всех, в том числе и для меня, но мыслей о том, чтобы закончить, не было — я фаталист.
К сравнениям с Квятом не отношусь никак. Мы оба русские и оба гонщики, на этом общее заканчивается. Карьеры вообще сравнивать бессмысленно, как минимум потому что Даня старше.
Про титул 2019 года уже не думаю, надо смотреть вперед, а не назад. Правда, не сильно далеко вперед. Меня часто спрашивают о далеком будущем, о том, планирую ли я заводить семью… Слушайте, с моим графиком я на месяц вперед-то ничего не могу распланировать. Что точно могу сказать — вижу себя пилотом «Формулы 1» в будущем, это однозначно». @robertshwartzma
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Брюки и галстук Celine, оправа Tom Ford, ботинки Alexander McQueen (все — ДЛТ), джинсовая куртка и сорочка Levi’s
Дмитрий Воронов
Потомственный гонщик начинал с мотокросса, автомногоборья, ралли-спринтов и даже виртуальных гонок, пробовал себя в ралли-рейдах, но максимальных успехов добился в ралли — стал лучшим в России. Даже на моноприводной технике он ехал быстрее конкурентов на полном приводе, а в прошлом году пересел на «Ниву» — победа была в первой же гонке. Вместе с братом Владимиром владеет чемпионскими командами Voronov Racing и обслуживает Carville Racing. Последняя — одна из старейших в стране, появилась в 1979 году на кафедре физической культуры Лесотехнического университета.
«Сейчас уже могу признаться: участвовать в ралли я начал, когда мне было пятнадцать, хотя по правилам должно быть не меньше восемнадцати — нужны права. Формально я был штурманом, но мы с напарником надевали одинаковые комбинезоны, шлемы, подшлемники — отличить нас было невозможно — и менялись местами.
Наши пилоты Carville Racing — основа питерской команды в чемпионате России по кольцевым гонкам. Позапрошлый год был феерический — в кольцевых гонках мы стали чемпионами в командном зачете, Григорий Бурлуцкий — в личном. Я выиграл чемпионат России по ралли, дебютировал в ралли-рейдах за команду Suprotek Racing и сразу получил титул вице-чемпиона как в абсолюте, так и в своем классе. Мы стали амбициозные, и в 2019-м я пошел за абсолютом чемпионата России по ралли, но стал третьим, были некоторые неурядицы. Все наши гонщики в кольце перебрались в класс «Туринг» — самый быстрый, королевский — и успешно там боремся с заводскими и нефтяными командами. Клим Гаврилов приехал третьим, Григорий Бурлуцкий оказался в восьмерке лучших. Провели приличное количество выездов за рубеж, и Клим сделал несколько ярких гонок в чемпионате Европы: один раз в квалификации приехал четвертым из тридцати пяти — все были в шоке, а потом на первых международных автоспортивных играх под Римом вообще выиграл в своем классе, добыв самые важные очки для сборной России, и она тоже выиграла отчасти благодаря этому результату. Играл гимн, все рыдали... Чудесные воспоминания. В следующем году мы планируем побороться за чемпионство России в классе «Туринг» — как в команде, так и в личных зачетах Григория Бурлуцкого и Клима Гаврилова.
Я один из лучших гонщиков в России сейчас, и стоит замахнуться на европейские чемпионаты — возраст у меня на грани, надо быстро действовать, — но геополитическая обстановка этому не очень способствует: на какие-то соревнования наших спортсменов не пускают, какие-то соревнования Россия не может принимать. Поэтому мы продолжим развивать российский автоспорт. Для меня как для со-держателя команды это важно.
Гонки — очень дорогой вид спорта, и если у тебя нет родителей, которые поддержат финансово, или портфеля с деньгами, то упорство и труд все перетрут. Если есть данные, будешь сначала работать с техникой, выполнять любой фронт работ, чем-то жертвовать. Бывает, в гонки приходят уже состоявшиеся в бизнесе люди тридцати-пятидесяти лет. Понятно, что в беге на сто метров сложно добиться высот, начав тренировки в сорок, а в технических видах спорта можно стать и чемпионом России, и чемпионом Европы. Такие люди порой сначала покупают яхту — надоедает через два месяца, потом лошадь — тоже не то, пробуют автоспорт — и остаются в нем. В гонках одна из максимальных концентраций чистого адреналина и риска». @dmitriy_voronov39
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Тренч Alexander McQueen (ДЛТ)
Дмитрий Кривобок
Тренер «Трамонтаны» уже относительно давно не выступает на официальных соревнованиях, но все равно остается сильнейшим скалолазом в Петербурге. Он всем уже все доказал: ученик четырехкратного чемпиона мира Дмитрия Шарафутдинова, призер всероссийских соревнований, к. м. с. по скалолазанию во всех трех дисциплинах — трудность, скорость и боулдеринг. Последний он любит больше всего. Боулдеринг от слова boulder, булыжник — это лазание по настоящим скалам, по коротким, в пять-восемь перехватов, но предельно сложным природным трассам. А еще Кривобок славится своей силой. Подтягиваться на микрозацепке одним пальцем? Легко!
«На скалах нужны сильные пальцы, сильный корпус и светлая голова, потому что там много проблем, которые нужно разгадывать. Мне интересно выбрать сложную трассу и работать над ней, приезжать снова и снова, на следующий год — тогда после восхождения ощущения другие, очень радостные. Это не то же самое, когда ты пролезаешь трассу с первой попытки.
У каждой скалы есть своя категория или сложность: чем она выше, тем ты круче. В боулдеринге пока мой предел 8С+, возможно, скоро первая «девятка» появится. И у меня есть несколько трасс 8B, теперь хочу взять 8B+ и 8С.
На скалах мне интереснее, чем в зале, потому что параллельно с тренировками можно в музей сходить, например. Нравится лазить в Испании, во Франции, но больше всего — в Швейцарии, там очень красиво. Разные скалы, породы, рельефы требуют разного подхода, и двигаться в Альпах нужно не так, как ты привык в Карелии.
Когда-то давно в Челябинской области я легкомысленно пробежался по мокрым скалам после дождя — остались отметина и память о технике безопасности на всю жизнь. Шлепнулся, и если бы сорвался — вниз лететь было бы метров шестьдесят.
Можно сказать, что Петербург — скалолазная столица России на данный момент. Одно время было много хороших скалодромов в Москве, в Екатеринбурге, но потом они начали закрываться — а тут только открываются, и все у них хорошо. К тому же Ленинградская область изобилует скалами: можно с апреля по ноябрь лазить на природе, а зимой тренироваться в зале. Да, мы выезжаем вплоть до минусовых температур. Полазил, спустился, надел перчаточки — стоишь, греешься. Потом снова наверх». @dmitrykrivobok
Никита Терсков
Самый титулованный вейкбордист России в этом спорте с четырех лет, а в шесть уже завоевал бронзу на чемпионате России. Все детство катался вместе с папой, Александром Терсковым — он тоже известный спортсмен, — и в тринадцать впервые обошел его на соревнованиях. Дальше — больше: золото на чемпионате России, бронза — на Европе и, ура, мире!
В Петербурге Никиту застать сложно: чтобы катать круто, нужно тренироваться, а тренироваться здесь круглый год могут только моржи. Поэтому весну и осень он проводит в Турции, зиму — в Таиланде: там, в маленькой деревне Ламлука под Бангкоком, лучший парк водных видов спорта. А как наступают белые ночи — каждый день катается в собственном Ters Park by Kingwinch на Петровском острове, который открыл вместе с семьей. В мае болеем за Никиту на Большом фестивале экстремальных видов спорта в Монпелье!
«Этим летом я поехал в Лондон на самые крутые в мире соревнования по джибу Plastic Playground (джиббинг — направление в вейкборде, подразумевающее катание не по гладкой воде, а по препятствиям в виде геометрических фигур. — Прим. ред.) — и на второй день во время тренировки получил открытый перелом большого пальца. Мне наложили гипс, назначили кучу процедур, но я их пропустил и решил все равно участвовать — ну и что, что с гипсом на полруки, включая локоть. Катался на одной руке — всех впечатлило, плюс это был мой самый прикольный опыт.
KGB 7 — название самого сложного трюка, который я делал. Нет, к КГБ отношения не имеет — что значит аббревиатура, не знаю. Это боковое сальто с вращением на 720 градусов. Я единственный в России его делаю, в мире — человек семь. Думал, поеду сейчас в Таиланд и попробую усложнить его, докрутив еще 180 градусов, и буду первым, кто его «увезет» — а буквально на прошлой неделе пацан из Америки его уже «увез» — я немного расстроился, первым уже не быть, придется придумать что-то новое». @nikitaterskov
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Платок и жилет Burberry, кофта Norveg (все — ДЛТ), кеды Geox
Никита Стряпихин
Восьмилетний картингист — в пятерке сильнейших в стране в своей возрастной группе и единственный — из Петербурга. Ездить он научился раньше, чем ходить: в десять месяцев оседлал маленький детский мотоцикл, объезжал на нем все препятствия, а когда вставал с мотоцикла — падал, потому что на своих двоих передвигался намного хуже. В четыре года впервые сел за руль карта и за следующие два года завоевал больше сорока медалей и десяти кубков. В пять пришел в команду VM Racing, одну из ведущих школ картинга в стране, в шесть принял участие в первой спортивной гонке федерального уровня.
После пятого этапа сезона 2019 Никита возглавлял список самых сильных пилотов страны в своем классе, но последний заезд прошел не очень удачно — по итогу Стряпихин стал пятым из тридцати пилотов Академии РАФ-SMP Racing.
Намного более ценная, чем кубок, награда за спортивные успехи — участие в церемонии открытия Гран-при России «Формулы 1». Если раньше таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку выносили эффектные девушки — Grid Girls, то в 2018 году их заменили Grid Kids — самые юные и талантливые гонщики. Никита представлял Даниэля Риккардо, дважды бронзового призера «Формулы 1» из Австралии, и смог пообщаться (причем на немецком!) с Себастьяном Феттелем.
Мама Никиты Ирина Зайцева вспоминает, как однажды сын спросил ее: «А пицца в школьной столовой вкусная?» Ирина удивилась: «Мы же с папой (Андрей Стряпихин — руководитель ресторанной группы «Альянс». — Прим. ред.) каждый день даем тебе деньги на полдник, почему сам не попробуешь?» «Ты что, я же эти деньги откладываю на чемпионат России!» — возмутился сын, а мама прослезилась от умиления. Вместо празднования дня рождения Никита в прошлом году предложил лучше съездить на гонки в Сочи, в этом — купить комбинезон. Лучшая мотивация учиться хорошо — «иначе на соревнования не поедем». Впрочем, все предметы даются гонщикам легко — автоспорт развивает не только тело, но и мозг. Никита учится на пятерки, занимается музыкой (играет на синтезаторе и выступает с концертами), джиу-джитсу (недавно сдал экзамен на девятый кю и оранжевый пояс) и рисованием в художественной студии при Русском музее (участвовал в выставках работ в Михайловском замке).
«Мне не страшно. Вообще. Никогда не боялся. Люблю скорость. Самая запоминающаяся гонка — когда приехал в Рязани первым. Шел дождь, и в первом повороте все начали толпиться, многие вылетели с трассы — я один из всех выехал. В этом сезоне приехал пятый по зачету. Если бы меня не вынесли, был шанс остаться в лидерах. Я мечтал познакомиться с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом, мне нравится, как быстро они ездят, — и познакомился в Сочи на открытии Гран-при. Еще с Риккардо и Феттелем. Феттеля я спросил о победах. Он ответил, что у него их много. Еще бы — он четырехкратный чемпион «Формулы 1»! Мечтаю ездить в «Формуле 1». Это произойдет, когда я вырасту». @kit_karting_daily
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Пальто Balenciaga, брюки Wooyoungmi (все — ДЛТ), сорочка Gucci (Babochka Concept Store)
Павел Кузьминов
Чтобы добиться высот, вовсе не обязательно начинать тренировки с детского сада — сильнейший картингист и кольцевик России с десятками кубков Павел пришел в картинг довольно поздно, в тринадцать лет, а до этого увлекался радиоэлектроникой, плаванием, брейк-дансом, батутами и даже бальными танцами. Победы появились далеко не сразу, тренера не было, но два года упорных тренировок — и завоевал первое важное золото: в составе команды Кирилла Ладыгина на «Гонке звезд».
Из картинга Павел перешел в кольцевые гонки — и в свои восемнадцать (очень юный возраст для раллиста!) он серебряный призер Кубка России в классе S1600 (это значит, что объем двигателя машин 1600 кубических сантиметров — Паша выступает на 150-сильной Kia Rio), первенства России в классе «Национальный Юниор», открытого чемпионата Республики Татарстан в классах Granta и «Юниор». Почему Татарстана? С прошлого года Кузьминов вошел в состав казанской команды AG Team и теперь живет на три города: Петербург, Казань и Москву, где учится в Московском автодорожном институте на инженера автомобильного транспорта. Но самое яркое приключение года — участие в 24-часовой гонке на выносливость в Эмиратах: Паша признается, что их команда ехала неподготовленной, просто присмотреться к трассе, и неожиданно вошла в первую десятку в абсолюте и стала третьей в национальном зачете. В следующем году ребята вернутся — и уже за победой.
«Я очень азартный человек, люблю рисковать. Конечно, гонять по городу нельзя, но если я опаздываю, могу втопить. Или на батутах был случай: попытался сделать двойное сальто, хотя знал, что не готов, а это очень опасный элемент — в итоге я неправильно сгруппировался и не долетел, буквально двух метров не хватило, коленом ударил себя в зубы, пробил губу — остался шрам.
Один из самых неприятных моментов на трассе произошел в этом году в Казани на тестах перед казанским этапом РСКГ (Российская серия кольцевых гонок — название соревнований, объединяющих чемпионат и Кубок России. — Прим. ред.). На скорости почти двести километров в час отказывают тормоза — от слова вообще. Я понимаю, что зоны вылета мне не хватит — я долечу до отбойника и сложусь. Попробовал отрулить, бампером машины зацепил гравийную ловушку, перевернулся на крышу — и уже на крыше доехал до борта, это меня спасло. Потом долго не мог выбраться из машины — застрял, потому что в салон насыпало песка и гравия в выбитые окна, да и отстегнуться в перевернутом состоянии сложно. Было очень некомфортно, но обошлось без серьезных травм — только шею растянул.
От таких ситуаций никто не застрахован, их невозможно предсказать. В эти моменты думать некогда, да и не нужно — организм все сделает за тебя. А когда машина уже остановилась, главное — максимально быстро из нее выбраться, потому что может и загореться, а это уже действительно опасно». @kuzminov35
Виктор Блуд
«Силач старой школы», продолжатель традиций Ивана Поддубного и Железного Самсона гнет гвозди, жонглирует гирями, одной рукой поднимает симпатичных девушек. Неудивительно, что у одиозного блогера @victorblud несколько сот тысяч фанатов на Youtube и в Instagram, а за его онлайн-«зарубой» с известным белорусским бодибилдером Алексеем Шредером следили все неравнодушные к силовому спорту влогеры и зрители (Виктор Евгеньевич победил, конечно!). Блуд скромен и не афиширует былые спортивные успехи, но в списке достижений у него — мировой рекорд по армлифтингу и золотая медаль чемпионата России по пауэрлифтингу.
Сегодня Виктор владеет кроссфит-клубом «Нева 33» (где 33 значит «зона закисления»), онлайн- и офлайн-магазинами с собственным мерчем, а его фотография висит на Доске почета в реставрационном училище, которое он окончил, — рядом с портретом Виктора Цоя.
«В направлении силачей старой школы эстетика меня привлекает не в первую очередь — мне всегда нравился прикладной характер и отсутствие анаболических стероидов: эти парни круто выглядели, были по-настоящему сильными и занимались натурально — этих принципов я и придерживаюсь в своих тренировках.
Среди моих подписчиков всего одиннадцать процентов девушек, поэтому когда они мне пишут, я обязательно отвечаю — бывает, и в реале знакомимся, я открыт к общению. Я человек старого склада, так что в отношениях за «домострой». Бить женщин, конечно, не надо, но разделение труда — женщина в огороде, мужчина в поле — должно быть. Я утром ухожу захватывать и добывать, она хранит очаг. Часто слышу, что таких девушек не осталось. Неправда. Все зависит от мужчины — как он задаст тон отношениям, как объяснит, чего хочет. При этом жениться я не планирую. Никогда. Я не настолько люблю нашу систему управления, чтобы впускать ее в свою личную жизнь.
Я такой человек, которому всегда мало. Достигаю чего-то — и быстро забываю, двигаюсь дальше. Какие у меня планы? Конечно, как у любого самодостаточного мужчины — захватить мир». @victorblud
Текст: Виктория Пятыгина, Игорь Топорков.
Фото: Данил Ярощук, Ксения Каргина.
Стиль: Эльмира Тулебаева, Анастасия Цупило.
Ассистент продюсера: Елизавета Жеребцова.
Ассистент стилиста: Кристина Анашкина.
Волосы: Sens.
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