7 выдающихся экстремалов Петербурга: от лучшего вейкбордиста России до будущего чемпиона «Формулы 1»

Роберт Шварцман

Молодая, но яркая звезда гонок из Петербурга, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing, готовится занять свое место в элите автоспорта — «Формуле 1» вслед за Виталием Петровым и Даниилом Квятом. Сын бизнесмена Михаила Шварцмана, владельца одной из самых крупных сетей цветочных магазинов «Цвет­оптторг», сел за руль, едва научившись говорить. В двадцать лет у Шварцмана на полке есть серьезный трофей — чемпионский титул «Формулы 3» в составе итальянской конюшни Prema, который он оформил в России, на трассе «Сочи Автодром».

С 2020 года Роберт будет выступать в классе «Формула 2», в одной команде с сыном легендарного Михаэля Шумахера Миком. Это последний этап перед переходом в «королевские гонки». Сейчас Роберт, будучи слушателем Академии Ferrari, живет и тренируется в Италии, но при любой возможности навещает город белых ночей и пробок на Невском проспекте.

«Первые гоночные эмоции связаны с картингом — мне было четыре года, когда отец впервые привел меня на трассу. Я был слишком мал и не дотягивался до педалей — тогда к карту привязали веревку и катали меня на ней. Только потом уже подогнали машину под меня.

Кайф от гонок со мной всегда — но сейчас, конечно, главное титулы и результат. Кстати, знаете, какое удовольствие получаешь от трассы после езды на обычной машине! В жизни-то я дисциплинированный: правила соблюдаю, скорость стараюсь не превышать.

Страх за свою жизнь? Я прекрасно понимаю, чем занимаюсь, у меня его нет и не было. Новый сезон я начинаю в «Формуле 2», в этих гонках в августе произошла трагедия — в Бельгии разбился насмерть пилот BWT Arden Антуан Юбер, ему было всего двадцать два. Это был шок для всех, в том числе и для меня, но мыслей о том, чтобы закончить, не было — я фаталист.

К сравнениям с Квятом не отношусь никак. Мы оба русские и оба гонщики, на этом общее заканчивается. Карьеры вообще сравнивать бессмысленно, как минимум потому что Даня старше.

Про титул 2019 года уже не думаю, надо смотреть вперед, а не назад. Правда, не сильно далеко вперед. Меня часто спрашивают о далеком будущем, о том, планирую ли я заводить семью… Слушайте, с моим графиком я на месяц вперед-то ничего не могу распланировать. Что точно могу сказать — вижу себя пилотом «Формулы 1» в будущем, это однозначно». @robertshwartzma