Прощальный матч Марии Шараповой планируют провести на «Газпром-Арене»

«Всегда есть чувство грусти, когда большой спортсмен заканчивает карьеру, и спортсмену тоже тяжело принимать такое решение. У Марии была блестящая карьера, красивая запоминающаяся игра, но травма не позволила ей вернуться на прежний уровень и играть. Поэтому она не приехала на наш турнир, хотя договоренность у нас была. Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нем и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы это можем провести во время футбольной паузы, либо в конце года, чтобы можно было задействовать "Газпром-Арену"», — рассказал ТАСС генеральный директор турнира Александр Медведев.

Напомним, вчера, 26 февраля, теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в своей колонке для Vanity Fair. Шарапова рассказала, как в четыре года впервые наблюдала игру в теннис — ее отец играл на корте в Сочи, в шесть лет впервые взяла в руки ракетку, а в девять лет уже поступила в теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. Теннисистка вспоминает свои первые шаги в большом спорте и самые главные турниры.

Мария Шарапова — победительница 36 турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и трижды — в парном. Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. За плечами теннисистки победа на Уимблдоне в 2004 году, на Открытом чемпионате США в 2006-ом и дважды — на Открытом чемпионате Франции (2012 и 2014).