Вице-президент УЕФА Мишель Ува допустил возможность приостановки футбольных турниров под эгидой организации, в том числе и Чемпионата Европы по футболу 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-19. Часть матчей Евро в этом году должна пройти в Петербурге.
Вице-президент УЕФА допустил отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса
Как отметил Ува, отмена может произойти только в том случае, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. «УЕФА будет подчиняться требованиям отдельных государств. Мы стараемся не прерывать соревнования. Отменять матчи придется только в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля», — заявил вице-президент футбольного союза.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата, а Государственный Эрмитаж объявил о намерениях представить во время Евро-2020 в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит».
На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Послами Евро-2020 уже стали Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Александр Кержаков и Диана Вишнева.
Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Позже стало известно, что фан-зона также откроется на Дворцовой площади.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании лекарства.
К 25 февраля число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 80 тысяч человек. ВОЗ призвал готовиться к «потенциальной пандемии». С 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. С 20 февраля правительство временно запретило въезд в Россию туристам из Китая, с 1 марта авиасообщение будет ограничено и с Южной Кореей. Также россиянам не советуют посещать Италию.
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