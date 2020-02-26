Вице-президент УЕФА допустил отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса

Как отметил Ува, отмена может произойти только в том случае, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. «УЕФА будет подчиняться требованиям отдельных государств. Мы стараемся не прерывать соревнования. Отменять матчи придется только в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля», — заявил вице-президент футбольного союза.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата, а Государственный Эрмитаж объявил о намерениях представить во время Евро-2020 в Главном штабе выставку о футбольном клубе «Зенит».

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Послами Евро-2020 уже стали Константин Хабенский, Валерий Гергиев, Александр Кержаков и Диана Вишнева.

Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади. Позже стало известно, что фан-зона также откроется на Дворцовой площади.