Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты знала? Как уйти с кортов, где ты тренировалась с самого детства, уйти из игры, которую ты любила — и которая принесла столько беззвучных слез и неописуемой радости — спорта, где ты нашла семью и фанатов, поддерживающих тебя более 28 лет? Я новичок в этом, поэтому простите. Теннис — я говорю тебе прощай», — написала Шарапова.

В своей колонке Шарапова рассказала, как в четыре года впервые наблюдала игру в теннис — ее отец играл на корте в Сочи, в шесть лет впервые взяла в руки ракетку, а в девять лет уже поступила в теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. Теннисистка вспоминает свои первые шаги в большом спорте и самые главные турниры.

«Первые корты, на которых я когда-либо играла, были неровными, с выцветшими линиями. Но никогда, даже в своих самых смелых мечтах, я не думала, что смогу одержать победу на самым больших турнирах — и на любой поверхности. Уимблдон казался хорошим началом. Я была наивным 17-летним подростком, который все еще собирал марки и не понимал масштабов победы. Я никогда не чувствовала превосходства над другими игроками. Я скорее была на грани падения с обрыва, поэтому постоянно возвращалась на корт — чтобы понять, как продолжить путь», — пишет теннисистка.

Мария Шарапова — победительница 36 турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и трижды — в парном. Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. За плечами теннисистки победа на Уимблдоне в 2004 году, на Открытом чемпионате США в 2006-ом и дважды — на Открытом чемпионате Франции (2012 и 2014).