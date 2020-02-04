Константин Хабенский стал новым послом Чемпионата Европы по футболу-2020

Вместе с Хабенским в команду послов вошли художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, футболист Александр Кержаков, оперный певец Василий Герелло и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. «Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов. Для меня замечательно, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные», — отметил актер.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.

Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади.