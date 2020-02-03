Сейчас Шакирова находится на 36 месте в списке лучших теннисистов — для того, чтобы пройти отбор на Паралимпиаду в Токино, необходимо войти в топ-30. Для этого петербурженка планирует участие в рейтинговых турнирах — ITF Super Series Cajun Classic пройдет с 17 по 22 марта в США. Общая сумма проекта составляет 192 810 рублей — для того, чтобы оказать помощь спортсменке, можно сделать пожертвование на странице сбора.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года в Токио. В программу Игр в этом году также будут включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.