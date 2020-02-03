Благотворительный фонд «Точка опоры» организовал сбор средств на участие петербургской теннисистки и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полины Шакировой в Паралимпиаде-2020. Спортсменке необходима помощь в оплате выезда в США на заключительный рейтинговый международный турнир в преддверии отбора на летние Игры.
Благотворительный фонд «Точка опоры» организовал сбор средств на участие петербургской теннисистки Полины Шакировой в Паралимпиаде-2020
Сейчас Шакирова находится на 36 месте в списке лучших теннисистов — для того, чтобы пройти отбор на Паралимпиаду в Токино, необходимо войти в топ-30. Для этого петербурженка планирует участие в рейтинговых турнирах — ITF Super Series Cajun Classic пройдет с 17 по 22 марта в США. Общая сумма проекта составляет 192 810 рублей — для того, чтобы оказать помощь спортсменке, можно сделать пожертвование на странице сбора.
Летние Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года в Токио. В программу Игр в этом году также будут включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.
Полина Шакирова
Мне нравится, что спорт учит меня работать со стрессовыми ситуациями. Нагрузка в виде соревнований для меня необходима. Не знаю, как другие теннисисты, но, когда я выхожу на матч после длительного перерыва, чувствую себя очень неуверенно. Потому что теннис — это, в первую очередь, психологическая игра. И довольно часто выигрывает тот, кто не физически, а психологически сильнее. К тому же нужно все время вести анализ своих матчей, чтобы расти и двигаться дальше. Сейчас моя цель — турниры Большого шлема и Уимблдона. И хочется сначала попасть в двадцатку сильнейших в рейтинге ITF, а потом в десятку. Это серьезные задачи, но я смотрю на людей, которые сейчас там, и понимаю, что по физическим возможностям точно им не уступаю, а тренируюсь я очень много!
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