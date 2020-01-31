Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Монреале 16-22 марта 2020 года. Страну представят триумфаторы чемпионата Европы — петербуржцы Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на ЧМ по фигурному катанию в Монреале
В мужском одиночном катании выступят петербуржец Дмитрий Алиев, взявший золото чемпионата Европы впервые после Евгения Плющенко, а также Артур Даниелян. Запасные — Александр Самарин и Макар Игнатов. В женском одиночном заявлены Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в запасе — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева и фигуристка Анастасия Гулякова.
В парной программе выступят лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также взявшие золото на чемпионате Европы и установившие новый мировой рекорд в парном катании. Россию представят еще две пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасные — пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Алины Пепелевой и Романа Плешкова.
Также на чемпионат мира по фигурному катанию в Монреаль отправятся танцевальные пары — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В запасе — Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
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