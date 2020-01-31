В мужском одиночном катании выступят петербуржец Дмитрий Алиев, взявший золото чемпионата Европы впервые после Евгения Плющенко, а также Артур Даниелян. Запасные — Александр Самарин и Макар Игнатов. В женском одиночном заявлены Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в запасе — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева и фигуристка Анастасия Гулякова.

В парной программе выступят лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также взявшие золото на чемпионате Европы и установившие новый мировой рекорд в парном катании. Россию представят еще две пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасные — пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Алины Пепелевой и Романа Плешкова.

Также на чемпионат мира по фигурному катанию в Монреаль отправятся танцевальные пары — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В запасе — Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.