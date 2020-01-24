По результатам произвольной программы Алиев получил 184,44 балла, откатав ее с небольшими недочетами. Общая сумма баллов за произвольную и короткую программы фигуриста — 272,89 балла. Серебро чемпионата также у россиянина Артур Даниелян с 246,74 баллами. Бронзу взял грузин Морис Квителашвили — у него 246,71 балла.

По результатам чемпионата Европы-2020 Дмитрий Алиев стал первым триумфатором после Евгения Плющенко в 2012 году — россияне не побеждали в мужском катании на чемпионатах Европы восемь лет.