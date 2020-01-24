Петербургский фигурист Дмитрий Алиев взял золото чемпионата Европы по фигурному катанию-2020, который проходит в эти дни в австрийском Граце. Набрав суммарно 272,89 баллов, Алиев стал первым чемпионом в мужском катании после Евгения Плющенко. Россияне не побеждали в данной категории уже 8 лет.
По результатам произвольной программы Алиев получил 184,44 балла, откатав ее с небольшими недочетами. Общая сумма баллов за произвольную и короткую программы фигуриста — 272,89 балла. Серебро чемпионата также у россиянина Артур Даниелян с 246,74 баллами. Бронзу взял грузин Морис Квителашвили — у него 246,71 балла.
По результатам чемпионата Европы-2020 Дмитрий Алиев стал первым триумфатором после Евгения Плющенко в 2012 году — россияне не побеждали в мужском катании на чемпионатах Европы восемь лет.
Дмитрий Алиев, выступающий в мужском одиночном катании, чемпион Европы 2020, серебряный призер чемпионата Европы 2018 в Москве. Чемпион России (2020 года) и бронзовый призер (2018 года). На юниорском уровне два раза побеждал на первенстве России (2016, 2017) и один раз выигрывал финал международного юношеского Гран-при (2016), а также завоевал серебро на чемпионате мира среди юниоров 2017 года и бронзу на Европейском юношеском Олимпийском фестивале (2015).
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Граце, Австрия с 20 по 26 января. В качестве комментатора мужской одиночной программы выступает петербургская фигуристка и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева. Чемпионами уже стали петербургские фигуристы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Кроме того, в декабре 2019 года Бойкова и Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске.
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