«Зенит» продлит контракт с главным тренером ФК Сергеем Семаком

Информация о том, что Сергей Семак может покинуть пост главного тренера «Зенита» после истечения контракта, появилась с ряде СМИ сегодня, 23 января. Так, издание «Спорт день за днем» со ссылкой на собственный источник писало, что в совете директоров ФК не доверяют 43-летнему тренеру — в клубе считали, что Семак не сможет достичь высоких целей в еврокубках. Позже в совете директоров «Зенита» информацию опровергли.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», — сообщила РИА «Новости» председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

Сергей Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в сезоне 2018-2019, а после 19 туров нынешнего чемпионата Российской премьер-лиги возглавили турнирную таблицу с 45 очками. По итогу прошедшего сезона Российский футбольный союз назвал Семака лучшим тренером, а «Зенит» — лучшим футбольным клубом.