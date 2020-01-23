Бойкова и Козловский не только стали лучшими, взяв золото, но и установили новый мировой рекорд короткой программы в парном фигурном катании. Результат спортсменов — 82,34 балла, обновил предыдущий рекорд, поставленный китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии — 81,27 балла.

Серебро и бронза короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию также взяли пары из России. Вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 74,92 балла, третьими — Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 73,50 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Граце, Австрия с 20 по 26 января. В качестве комментатора мужской одиночной программы выступает петербургская фигуристка и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева. Кроме того, в декабре 2019 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске.