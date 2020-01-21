«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

«Мы выбрали очень перспективного специалиста. Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное — есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, заниматься детско-юношеским женским футболом в Петербурге, чтобы через короткое время мы видели воспитанников Петербурга и Ленинградской области. Мы реалисты и понимаем, что команда за один сезон не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб «Зенит» был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Женская футбольная команда «Зенита» начнет свое выступление в рамках официальных турниров уже в 2020 году — на данный момент команда заявлена для участия в чемпионате России и кубке страны.

Ольга Порядина начала заниматься футболом в 1995 году. Выступала за клубы «Кубаночка» и «Лада», с 2004 года — в числе команды «Россиянка». Порядина четырежды становилась чемпионкой России, шесть раз — обладательницей Кубка России. Также в копилке наград футболистки Кубок Италии и кубок Альбены. Последней профессиональной командой спортсменки стала в 2011 году «Мордовочка». Порядина завершила карьеру игрока в 2011 году из-за многочисленных травм.