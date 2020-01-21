Петербургский ФК «Зенит» создаст женскую футбольную команду. Главным тренером назначена 39-летняя футболистка, мастер спорта России Ольга Порядина.
«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба
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felipequeiroz / Shutterstock.com
«Мы выбрали очень перспективного специалиста. Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное — есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, заниматься детско-юношеским женским футболом в Петербурге, чтобы через короткое время мы видели воспитанников Петербурга и Ленинградской области. Мы реалисты и понимаем, что команда за один сезон не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб «Зенит» был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Женская футбольная команда «Зенита» начнет свое выступление в рамках официальных турниров уже в 2020 году — на данный момент команда заявлена для участия в чемпионате России и кубке страны.
Ольга Порядина начала заниматься футболом в 1995 году. Выступала за клубы «Кубаночка» и «Лада», с 2004 года — в числе команды «Россиянка». Порядина четырежды становилась чемпионкой России, шесть раз — обладательницей Кубка России. Также в копилке наград футболистки Кубок Италии и кубок Альбены. Последней профессиональной командой спортсменки стала в 2011 году «Мордовочка». Порядина завершила карьеру игрока в 2011 году из-за многочисленных травм.
Напомним, 4 мая 2019 года «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх. 11 мая в Петербург доставили Кубок чемпионов России. С Московского вокзала кубок сразу отправился в офис социальной сети «ВКонтакте». Посмотрите, как Артем Дзюба следит за процессом нанесения на него логотипа «Зенита», а еще — наш фоторепортаж о том, как петербургский футбольный клуб получил звание на собственном домашнем стадионе.
В августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года. Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». А еще посмотрите, как перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.
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