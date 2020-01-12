В это воскресенье, 12 января, в Лозанне на юношеских Олимпийских играх-2020 петербургский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебро, пишет ТАСС. Золото досталось японцу Юме Кагияме, а московский фигурист Даниил Самсонов получил бронзу.
Петербургский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии
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@mozalev_andrey
В общей сложности Юма Кагияма набрал 239,17 баллов, Андрей Мозалев – 237,94, а Даниил Самсонов – 215,21. В первую пятерку также вошли Алекса Ракич из Канады и Чха Ен Хун из Южной Кореи.
Мозалев уже три раза становился победителем этапов юниорского Гран-при, а в финале серии, состоявшемся в декабре 2019 года в Турине, он стал вторым.
Ранее петербургские фигуристы, лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске. Таким образом, они впервые стали чемпионами России.
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