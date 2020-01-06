Большинство россиян, а именно 80%, не поддерживают идею возврата продажи пива на стадионы. Такие результаты получены в ходе опроса ВЦИОМ, опубликованные 6 января.
Статистика дня: 80% россиян выступают против возвращения пива на стадионы
Большая часть населения считает, что пиво лучше выпивать дома (76%) или же в гостях у друзей и родственников (73%). Многие респонденты отмечают, что употребление алкогольного напитка «приведет к агрессии со стороны ряда болельщиков, беспорядкам», уточняют во ВЦИОМе.
Кроме того, сам вопрос разрешения на продажу пива на стадионах важным считают только 40% россиян. Больше половины опрошенных уверены, (67%) что это делается не для болельщиков, а в «в интересах компаний-производителей». Лишь 8% верят в обратное.
Напомним, правительство одобрило законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Согласно тексту документа, разработанного депутатами фракции ЛДПР, вырученные от реализации напитка средства планируют направить на развитие детско-юношеского спорта.
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