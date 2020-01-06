Болельщики обрадовались победе сборной России на молодежном ЧМ по хоккею, посмотрев архивную игру. На самом деле россияне проиграли

Вечером 5 января сборная России по хоккею встретилась с командой Канады в финале молодежного чемпионата мира. Наша сборная проиграла со счетом 3:4. Однако болельщики были уверены в победе россиян и поздравляли спортсменов в социальных сетях. Как сообщает «Медуза», ровно в это время «Матч ТВ» транслировал архивный матч между аналогичными командами, прошедший 9 лет назад.