Вечером 5 января сборная России по хоккею встретилась с командой Канады в финале молодежного чемпионата мира. Наша сборная проиграла со счетом 3:4. Однако болельщики были уверены в победе россиян и поздравляли спортсменов в социальных сетях. Как сообщает «Медуза», ровно в это время «Матч ТВ» транслировал архивный матч между аналогичными командами, прошедший 9 лет назад.
Болельщики обрадовались победе сборной России на молодежном ЧМ по хоккею, посмотрев архивную игру. На самом деле россияне проиграли
-
Фото: Shutterstock
Оказалось, что вчерашний турнир игры чемпионата должен был вести «Матч ТВ», но прямую трансляцию финала показал «Первый канал». Зрители, не знавшие о переносе трансляции, включили «Матч ТВ», где показывали архивную запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, когда Россия выиграла у Канады со счетом 5:3. Многие из них не заметили подвоха, поэтому после матча поздравили хоккеистов с победой.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин назвал данную ситуацию «экономичной переписью замечательных людей». «И дело даже не в понимании спорта», – добавил он.
Ну а вы еще ругаетесь, ребят:)— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) January 5, 2020
По-моему, нечаянно получился шикарный эксперимент с этой трансляцией из прошлого 🤣
Экономичная перепись замечательных людей. И дело даже не понимании спорта:)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.