Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России в парном катании

Петербургские фигуристы, лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске. Таким образом, они впервые стали чемпионами России.