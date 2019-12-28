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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России в парном катании

Петербургские фигуристы,  лауреаты премии  «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский  одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске. Таким образом, они впервые стали чемпионами России.

Бойкова и Козловский оказались на втором месте после короткой программы, а на произвольной показали лучшие результаты 153,27 балла и заняли итоговое первое место, набрав 233,66 балла.
 

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Второе место досталось москвичам Евгении Тарасовов и Владимиру Морозову (233,19), а на третьем расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).

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Сабина Алиева,
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