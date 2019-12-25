Конечно, сложно давать такие многообещающие прогнозы на 10+ лет, но сейчас юный картингист – в пятерке сильнейших в стране в своей возрастной группе. И единственный – из Петербурга.
Знакомьтесь, Никита Стряпихин – восьмилетний будущий чемпион «Формулы 1»
Путь к выступлениям на «Формуле 1» – самой престижной и вожделенной гоночной серии – многие успешные пилоты начинали с картинга. Это логичный и естественный старт карьеры в автоспорте: в детстве, когда ребенок начинает грезить машинками, за руль болида его еще никто не пустит, а на карте гонять можно и в самом нежном возрасте, и, самое главное – выступать в профессиональных соревнованиях.
Никита Стряпихин научился ездить раньше, чем ходить – в десять месяцев сел на маленький детский мотоцикл, объезжал на нем все препятствия, а когда вставал с мотоцикла – падал, потому что на своих двоих передвигался еще намного хуже.
В четыре года и три месяца он впервые сел за руль карта – и начались два года тренировок, побед и поражений в прокатном картинге, за которые он завоевал больше сорока медалей и десяти кубков. Свой дебют Никита не помнит – в его воспоминаниях он всегда за рулем.
В пять с половиной лет мальчик попробовал свои силы на спортивном карте в подмосковном Зеленограде с командой VM Racing – одной из ведущих школ картинга в стране, и познакомился со своим нынешним тренером Виталием Рыжковым – чемпионом СССР, многократным чемпионом Москвы – а после провел несколько спортивных тестов в Сочи. В шесть лет пришел в Академию РАФ – Российской автомобильной ассоциации – и принял участие в своей первой спортивной гонке федерального уровня в Ростове-на-Дону.
Вообще-то в соответствии с российскими законами заниматься автоспортом и принимать участие в соревнованиях можно с девяти лет, но фактически многие увлеченные мальчишки (и девчонки!) стартуют раньше, как Никита – они выступают в классе «Микро», это аналог чемпионата России для самых маленьких пилотов. Формально для «микриков» проводятся не соревнования, а УТС — учебно-тренировочные сборы. Прежде, чем выехать на трассу, дети проходят курс лекций и практических занятий по правилам соревнований, технике безопасности, организации движения и флаговой сигнализации, потом сдают экзамен и получают гоночную лицензию – с ней можно участвовать в соревнованиях, то есть УТСах, но там уже все серьезно – есть квалификация, отборочные заезды и финал.
В сезоне 2019 года Никита принял участие во всех шести всероссийских этапах Академии РАФ, в трех этапах Южного федерального округа и еще в трех Центрального Федерального округа. После пятого этапа возглавил список самых сильных пилотов страны в классе «Микро» (и был в нем единственным представителем Петербурга!), но последний заезд прошел не очень удачно – по итогу сезона Стряпихин стал пятым из тридцати пилотов Академии РАФ-SMP Racing.
Намного более ценная, чем кубок, награда за спортивные успехи – участие в церемонии открытия Гран-при России «Формулы 1». Если раньше таблички с номерами гонщиков на стартовую решетку выносили эффектные девушки – Grid Girls, то в 2018 году их заменили Grid Kids – самые юные и талантливые гонщики, для которых это захватывающий дух шанс вживую увидеть мощные болиды и быстрейших пилотов. Никита представлял Даниэля Риккардо, дважды бронзового призера «Формулы-1» из Австралии, и смог пообщаться (причем на немецком!) с Себастьяном Феттелем. «Я спросил о его победах. Он ответил, что у него их много. Еще бы – он четырехкратный чемпион “Формулы 1”!» – с восторгом вспоминает Никита.
В сентябре 2019 года Никита из «микриков» перешел в следующий класс «Мини» для пилотов с восьми до одиннадцати лет – так что Grid Kid ему уже не быть, слишком взрослый – а уже в октябре занял пятое место на Кубке России в Ростове-на-Дону.
Казалось бы, спорт высоких достижений требует ежедневных многочасовых тренировок, и ни на что остальное у ребенка не может оставаться ни сил, ни времени. По факту занятия по картингу у Никиты далеко не каждый день – его тренер и команда в Москве, а он живет в Петербурге, учится в школе на пятерки (любимый предмет – русский), занимается музыкой – играет на синтезаторе и выступает с концертами, джиу-джитсу – недавно сдал экзамен на десятый кю и зеленый пояс, и рисованием в художественной студии при Русском музее – участвовал в выставках работ в Михайловском замке. Но главная страсть – все-таки гонки. Мама Никиты Ирина Зайцева вспоминает, как однажды сын спросил ее: «А пицца в школьной столовой вкусная?» Ирина удивилась: «Мы же тебе каждый день даем деньги на полдник, почему сам не попробуешь?» «Ты что, я же эти деньги откладываю на Чемпионат России!» – возмутился Никита, а мама прослезилась от умиления. Вместо празднования дня рождения мальчик в прошлом году предложил лучше съездить на гонки в Сочи, а в этом – купить комбинезон. Лучшая мотивация учиться хорошо – «иначе на соревнования не поедем». Впрочем, все предметы даются гонщикам легко – автоспорт развивает не только тело, но и мозг.
Конечно, вопрос номер один, который задают родителям Никиты практически все: «Как вы могли отдать ребенка в такой опасный спорт? Неужели вам не страшно?» «Я была против, когда папа впервые отвел Никиту на картинг и тот начал заниматься – ему всего четыре года исполнилось, думала, что это очень рано. Но уже через месяц втянулась. Я сама очень азартна, люблю ездить за рулем – говорят, предрасположенность к спорту передается генетически.» – рассказывает Ирина Зайцева, мама мальчика. «Никита безумно любит гонки, он буквально меняется, как только надевает шлем – становится собранным, быстрым, взрослым, я бы сказала – а в обычной жизни ботинок может полчаса надевать». (Смеется.) «Мы его поддерживаем в его увлечении, а не реализуем свои амбиции – к сожалению, вижу немало детей, которые картинг не любят, но ходят, потому что родители так сказали. Что же до опасности – мы каждый сезон страхуем наших спортсменов, и Никиту, и его младшую сестру Леру, которая занималась гимнастикой, а сейчас цирковой акробатикой – так вот, с точки зрения страховых компаний гимнастика считается намного более травмоопасным спортом, и логика в этом есть – упасть с бревна зачастую страшнее, чем перевернуться в технологичном карте с надетой защитой. У нас была такая ситуация в прошлом году в Ростове – никитин карт перевернулся на трассе, сам он вывалился… Я это видела с трибуны – конечно, в такие моменты поседеть можно. Спрашиваю потом – испугался? Да, говорит. Но оказалось, испугался он, что его будут ругать за разбитую машину. Травм у него никаких не было.»
«Мне не страшно. Вообще. Никогда не боялся. Очень люблю скорость», – подтверждает Никита. Говорит, что мечтает познакомиться с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом – «Мне нравится, как быстро они ездят». Мы верим – обязательно познакомится!
текст: Виктория Пятыгина
фото: архив героя
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