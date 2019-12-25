Знакомьтесь, Никита Стряпихин – восьмилетний будущий чемпион «Формулы 1»

Конечно, вопрос номер один, который задают родителям Никиты практически все: «Как вы могли отдать ребенка в такой опасный спорт? Неужели вам не страшно?» «Я была против, когда папа впервые отвел Никиту на картинг и тот начал заниматься – ему всего четыре года исполнилось, думала, что это очень рано. Но уже через месяц втянулась. Я сама очень азартна, люблю ездить за рулем – говорят, предрасположенность к спорту передается генетически.» – рассказывает Ирина Зайцева, мама мальчика. «Никита безумно любит гонки, он буквально меняется, как только надевает шлем – становится собранным, быстрым, взрослым, я бы сказала – а в обычной жизни ботинок может полчаса надевать». (Смеется.) «Мы его поддерживаем в его увлечении, а не реализуем свои амбиции – к сожалению, вижу немало детей, которые картинг не любят, но ходят, потому что родители так сказали. Что же до опасности – мы каждый сезон страхуем наших спортсменов, и Никиту, и его младшую сестру Леру, которая занималась гимнастикой, а сейчас цирковой акробатикой – так вот, с точки зрения страховых компаний гимнастика считается намного более травмоопасным спортом, и логика в этом есть – упасть с бревна зачастую страшнее, чем перевернуться в технологичном карте с надетой защитой. У нас была такая ситуация в прошлом году в Ростове – никитин карт перевернулся на трассе, сам он вывалился… Я это видела с трибуны – конечно, в такие моменты поседеть можно. Спрашиваю потом – испугался? Да, говорит. Но оказалось, испугался он, что его будут ругать за разбитую машину. Травм у него никаких не было.»