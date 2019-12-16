Триатлон Ironman впервые проведут в России. Соревнования состоятся в Петербурге летом 2020 года

В рамках Ironman-2020 на Гребном канале на Крестовском острове пройдет заплыв на 1,8 километра, велогонка по Приморскому шоссе на 90 километров, а также марафонский забег на 21 километр — на Елагином острове. Подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте Ironman, стоимость начинается от 225 евро.

Триатлон Ironman, впервые проведенный по инициативе энтузиастов в 1978 году на гавайском острове Оаху, считается одним из наиболее сложных соревнований в мире — они выявляют наиболее выносливых спортсменов.

«Решение Всемирной корпорации по триатлону провести в Санкт-Петербурге соревнования Ironman является еще одним знаком признания нашего города как крупнейшего международного спортивного центра. Уверен, что и это масштабное мероприятие будет организовано на высоком профессиональном уровне, соответствующем всем мировым стандартам», — заявил ранее вице-губернатор Владимир Кириллов.